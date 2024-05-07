中亞碳排居高 亞銀籲協調綠色標準與碳定價減排

亞洲開發銀行官員表示，加強跨境合作、改革中亞地區及鄰近國家的貿易政策，可有效削減區域因貿易與產銷鏈路產生的碳排。當前中亞的碳排因製造業能源密集而大增。

亞洲開發銀行（ADB）第57屆理事會年會2日到5日在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）舉行。

亞銀中亞、西亞局的幹事長朱可夫（YevgeniyZhukov）說：「透過亞銀支持的中亞區域經濟合作（CAREC）計畫協調政策和相關標準，有助於增進貿易，同時降低供應鏈的碳密集度並加強韌性。」

根據世界貿易組織（WTO）的資料顯示，全球二氧化碳排放量中約有20%到30%與貿易和供應鏈有關。

中亞區域經濟合作計畫的大部分成員國都是以電力、化學和採礦等碳密集型產業為主，使中亞區域經濟合作計畫在附加價值型製造業（生產過程藉由對產品加工、改良或創新，增加產品附加值）方面的碳排名列世界前茅。

中亞區域經濟合作計畫國家蘊藏豐富的關鍵礦物，這些礦產對從風力渦輪機到電動車、電池等各項能源轉型領域至關重要，也使這些國家具備擺脫化石燃料潛力，並利用能源轉型帶來市場機會。

但中亞區域經濟合作計畫的各國需整合出區域性方法來制訂綠色標準，以幫助企業和生產方在不斷提高的環保標準和碳定價政策中保持競爭力。協調出一致的區域脫碳政策和碳定價將能更佳利用區域資源、加強經濟整合、減少碳排並增加技術轉移。

亞銀負責中、西亞區域合作的主管沙比洛娃（Lyaziza Sabyrova）表示，在發展夥伴的扶持下，中亞區域經濟合作計畫也會致力於增加氣候融資，這有助加速成員國向清潔能源轉型、增強承受氣候變遷衝擊能力。

中亞區域經濟合作計畫為中亞、高加索和東亞各國建立共同促進永續發展、加速經濟成長和減少貧困的夥伴關係。計畫的秘書處設於亞銀。