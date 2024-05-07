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北美台灣商會「渥太華叩門之旅」 籲挺台加入CPTPP

中央社／ 溫哥華6日專電

北美洲台灣商會聯合總會一連2天在加拿大進行「渥太華叩門之旅」，為台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）展開遊說工作，加拿大國際貿易部長伍鳳儀稱加台貿易極為重要，也願意在CPTPP問題上盡可能反映台灣的意見。

北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）今天在總會長江俊霖、副總會長許志遠率領下，一行共28人拜會加拿大多位參眾議員

加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）歡迎來自加拿大和美國的台商企業成員到訪，主動提及加拿大推出的「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy）就是要進一步拓展亞洲市場，樂見台加的合作關係透過人民對人民、商會對商會的互動更實質。

她並稱，加拿大和台灣去年簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），可保障雙方投資者的權益；並看好未來與台灣在科技創新產業合作的潛力，確保供應鏈穩定。

台灣在企圖加入CPTPP的道路上遇到了政治阻礙，而加拿大正好是今年CPTPP的輪值主席國，江俊霖說，此「叩門之旅」其中一個目的是希望加拿大能展現主席國的領導力，制定清楚遊戲規則。

他對中央社表示：「今年3月我們也做了一次『華府叩門之旅』，美國參眾議員都樂見與台灣有更緊密的經貿合作，特別是台灣擁有強大的晶片產業，如果台灣能加入CPTPP，可以更好地串聯美國、加拿大和其他CPTPP成員國，對組織是大利多。」

許志遠說，台灣在經貿法規、環境保護、勞工權益等方面，均符合新一代自由貿易協定的標準，台灣並不要求享有特殊待遇，只要求公平透明的入會程序。

他也對中央社提到加台經貿進一步深化的潛力：「加拿大和台灣已經簽訂投資保障協議，其是全面自由貿易協定的重要基石，接下來期盼兩國進入深水區談判，早日簽署加台自由貿易協議。」

該團首日除了拜會伍鳳儀外，也會見參議員郝薩科斯（Leo Housakos）、魁人政團眾議員薩瓦德-特蘭姆雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay），以及保守黨眾議員簡納儒（Matt Jeneroux）、維斯（Brad Vis）等。

代表團邀加拿大參眾議員和企業界組成TeamCanada訪問台灣，參眾議員都對未來潛在的台灣行展現高度興趣，稱台灣美食和科技冠天下，值得一訪；喜歡棒球的維斯很仰慕台灣棒球，說到台灣可「好好切磋一下」。

TCCNA今年稍早舉行的「華府叩門之旅」，有38位來自北美各地區商會企業家參與，人數較去年增加一倍，不僅是史上新高，也是最年輕化；美國參眾議員共50人接見訪問團，也創歷史新高。

「渥太華叩門之旅」團員還包括TCCNA外交委員會主委陳溢茂，卑詩台灣商會會長劉治坤等17人、多倫多台灣商會會長李滄偉等6人、加拿大蒙特婁台灣商會會長曾玟瑛等3人。

團員明天繼續拜會多位參眾議員外，還將參加由駐加拿大代表處主辦的「台灣之夜」活動，除了許多政要出席外，多家加拿大和台灣重量級企業參加，展現強大經貿活力。

加拿大 美國 議員

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