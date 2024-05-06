沙國調漲亞洲油價甚於預期 國際油價大跌過後聞聲反彈

沙烏地阿拉伯一連三個月調高對亞洲銷售報價，展現對石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）藉減產來拉抬的行情仍有信心。國際油價周一應聲上漲，暫時擺脫上周頹勢。

布蘭特原油7月交割期貨今天在亞洲報價上漲0.5%至每桶83.35美元，上周重挫7.3%後重登83美元之上。由於中東衝突風險減弱，國際油價聞聲回落。

以色列周日關閉通往加薩的人道通道，因為哈馬斯從拉法發射火箭彈襲擊，造成7人受傷。有關停火談判進展尚不明朗，目前哈馬斯官員以及中情局局長伯恩斯均前往卡達再行協商。

彭博取得的報價顯示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）將主力產品阿拉伯輕質原油賣給亞洲客戶的6月官方售價調高90美分，達到較每桶較阿曼-杜拜基準價格高出2.9美元的水準，高於彭博調查六家煉油業者原估的60美分，其他等級原油價格也自6月調漲。

從這次漲價看來，沙國有意在中東地區開戰風險消退之時設法維持油市緊俏。彭博對大多數交易商和分析師的調查顯示，OPEC+將維持減產，且可能持續至今年底。

儘管伊朗和以色列之間關係仍然緊張，但在中國大陸經濟的疑慮以及美國等非OPEC國家原油供應充裕，石油前景轉為黯淡。此外，視為經濟景氣風向球的柴油需求也有減弱的跡象。

據彭博的調查，OPEC在4月每日產量為2,681萬桶，只比上個月少了約5萬桶。由此來看，OPEC+今年初達成的供給管制仍未達標。伊拉克和阿拉伯聯合大公國每日產油量仍比原初協議的高出數十萬桶。