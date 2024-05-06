股神：波克夏主要投資美國

有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特4日在波克夏股東年會上表明，波克夏的主要投資仍將集中在美國，暗示不太可能擴大投資中國大陸、香港及印度，他也解釋，波克夏上季大砍蘋果持股是因稅務考量，並非他對蘋果的看法改變，且蘋果「極可能」到年底都還是波克夏的最大持股部位。

今年波克夏股東會最明顯不同之處是，少了去年11月去世的前副董事長孟格，改由巴菲特欽點的接班人、掌理非保險事業的副董事長亞伯（Greg Abel），及執掌保險事業的副董事長詹恩（Ajit Jain）坐在巴菲特身旁。

這位「奧瑪哈先知」表示，上季大砍蘋果持股13%的原因，是獲致龐大收益後的稅務考量，並非他對蘋果的長期看法改變，到今年底時蘋果「極可能是我們持有的最大普通股部位」。

他說，就算他卸任，除非發生真正改變資本配置策略的重大事件，波克夏仍將繼續持有美國運通、蘋果及可口可樂，而且蘋果是比美國運通和可口可樂「更好的企業」。出席這場股東會的蘋果執行長庫克表示，波克夏成為蘋果股東，是蘋果的「殊榮」。

巴菲特也說，以當前市況來說，他對波克夏上季坐擁創紀錄的現金部位感到自在，甚至可能年底就達到2,000億美元，是因為缺乏「合理」的機會，但預料下個重大交易不會在海外。

他在被問到是否會加碼投資中國大陸和香港時，表示波克夏的主要投資仍將集中在美國，但他暗示正在評估加拿大一筆投資，並坦承對日本商事的投資具有「超凡吸引力」，只是「我們不太可能會在其他國家做出重大投資」，印度可能是「未被探索的機會」，但將交由下一代管理團隊決定。

巴菲特指出，目前美國公債和美元仍沒有實質替代選項，並且盛讚聯準會（Fed）主席鮑爾是「非常有智慧的人」。他也認為，美國企業稅率可能會調升，以縮減財政赤字。