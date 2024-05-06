巴隆基金經理人看多美股

巴隆金融周刊（Barron's）春季基金經理人調查顯示，超過一半的專業投資人依然看多美股後市，青睞能源與科技股，但通膨仍是最大風險，由於預期聯準會（Fed）今年只會降息2碼，美國10年期公債殖利率到年底前都將居高不下，還要提防中東動盪情勢與美國總統大選等隱憂。

道瓊社報導，巴隆周刊的Big Money Poll訪調全美近120位專業投資人，結果顯示52%受訪者預期美股未來12個月看漲，高於去年秋季調查的38%，另有33%持中立看法，看空者僅有約15%，比上次調查銳減九個百分點。

多頭人士預期，道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克綜合指數等三大指數今年底前各看漲逾6%，原因包括在勞動市場的支持下，今年來零售銷售保持強勁。空頭人士則預期三大指數年底前看跌4%~9%。

基金經理人最偏好科技股與能源股，預料這兩大類股的獲利今年將在人工智慧（AI）與油價上漲的幫助下，大幅成長。在經濟保持韌性之際，應用AI的成長也是獲利和股價的好兆頭。Palouse資本管理公司資產組合經理人薛爾曼說，AI釋出的生產力增幅不亞於1990年代中、末期。但空頭人士則擔心，Fed降息可能會被解讀為景氣降溫的跡象，也預示企業獲利預期過高。

受訪經理人都認為美債殖利率今年底前都將居高不下，沒人預期通膨率能在今年降回2%。近40%受訪者預期，今年底的美國聯邦資金利率區間為4.75%~5%，比目前的5.25%~5.5%區間低2碼。

近56%受訪者預期，美國10年期公債殖利率今年底將在4.25%~4.75%的區間波動，與3日收盤的4.508%差不多。

近三成受訪者也說，美股未來六個月的最大風險是通膨復熾，只有8%認為是景氣降溫或衰退。一些人擔憂，即便Fed維持高利率更久以壓抑通膨，白宮與國會若推出大規模的財政刺激措施，可能引發市場震盪。

隨著11月美國總統大選逼近，許多投資人都希望政治領袖能開始採取行動抑制政府支出，近半數受訪者認為決策當局的首要之務是減輕債務負擔，而中東、俄烏及中國大陸等全球總體風險，也成為市場的最新疑慮。