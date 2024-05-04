美4月就業數據 遠低於市場預期

美國勞工部三日公布數據顯示，美國四月就業報告各項數據普遍減弱，非農業就業人數僅增加十七點五萬人，低於預估，平均時薪升幅也縮小，顯示就業市場降溫，對通膨下降有利；雖不足以使聯準會（Ｆｅｄ）提前降息，但至少使升息可能性下降。

昨數據公布後，美國公債殖利率及美元匯率下降，美股早盤上揚：道瓊期指在美股盤前更大漲五百點，十年期美債殖利率跌破百分之四點五。

經濟學者指出，四月就業報告進一步顯示勞工需求趨於溫和，但還沒有達到Ｆｅｄ主席鮑爾所說的「出乎意料之弱」，且就業市場仍俏，不足以使Fed在九月前降息。

Ｆｅｄ公布最新利率決策後，昨外媒報導指出，美債交易員也調整對Ｆｅｄ的決策預期，認為將在十一月啟動降息，比原先預期的十二月提前一個月，華爾街大銀行則仍預期將在七月開始降息。

Murphy & Sylvest資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示，從Ｆｅｄ會議中可看出，傾向仍是下行、按兵不動或降息。他們現在不願意進一步升息，任何經濟疲軟或通膨下降跡象都準備降息。

美國四月就業報告顯示失業率上升○點一個百分點，為百分之三點九，高於預估；勞參率持平為百分之六十二點七。

盤點華爾街大銀行目前對Ｆｅｄ的降息預期，花旗集團、高盛公司、摩根大通、摩根士丹利都預期將於七月啟動降息，以花旗預期全年降四碼最為樂觀，高盛預期將在七、十一月各降一碼。匯豐預期只在九月降息一碼，美國銀行、巴克萊銀行及德意志銀行則估要到十二月才開始降息一碼。