AI帶旺需求！SK海力士稱明年底前HBM晶片產能幾乎完售
南韓半導體巨頭SK海力士（SK Hynix）表示，高階記憶體晶片2024全年產能已預訂一空，明年多數產能也已被訂走，反映市場對這種先進人工智慧（AI）硬體需求強勁。
法新社報導，身為全球第二大記憶體晶片製造商的SK海力士，正主宰高頻寬記憶體（HBM）晶片市場，同時也是AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的主要供應商。輝達掌握全球約80%的AI晶片市場。
SK海力士今天告訴法新社，2024年內生產的HBM晶片已完售。
SK海力士執行長郭魯正（Kwak Noh-jung）昨天在記者會中表示，AI設備使用增加「將使專用於AI的具有高速、高容量及低功耗記憶體晶片需求，迎來爆炸性增長」。
SK海力士AI基礎設施部門主管賈斯汀‧金（JustinKim）表示，隨著需求持續增加，像是HBM晶片這類AI硬體零組件占該公司晶片生產的比重，預料從去年的約5%勁升至61%。
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