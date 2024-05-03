回歸正統貨幣政策 土耳其4月通膨率飆至69.8％…當局可能再升息

儘管土耳其當局為抑制物價而一再升息，國內的通貨膨脹情況卻持續加速，今天公布的官方數據顯示，4月通膨年增率來到69.8%。

法新社報導，在此之前，土耳其消費者物價指數（CPI）年增率從2月的67.07%升至3月的68.5%。土耳其苦於應對生活成本危機為時已久。

自詡「利率敵人」的土耳其總統厄多安（RecepTayyip Erdogan）放手升息後，土國中央銀行從去年6月開始將基準利率8.5%逐步調升至50%。

土耳其央行上週決定讓借款成本維持穩定，但同時警告若通膨情勢惡化，可能會再度升息。

厄多安過去與各國央行看法相反，長期以來，他認為是高利率導致通膨問題。

但去年連任成功後，厄多安回歸正統貨幣政策，並且表達對財政部長希姆謝克（Mehmet Simsek）為首的經濟團隊有十足信心。