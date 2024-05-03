傳獲准在南韓開賣碳權 特斯拉將有新收入
韓媒消息指出，據傳南韓環境部准許特斯拉在該國銷售碳權，特斯拉從今年起有望在此一市場，最多獲得1.45億美元的額外收入。
電動車新聞網站Teslarati報導，據韓國經濟電視（Korea Economy TV），特斯拉在南韓握有的碳排額度，約為400萬公克/公里。依據當地現行的碳排罰款標準，這些碳排額度的潛在價值，估計最高達到2,000億韓元（約1.45億美元）。
韓國車廠必須確保車輛的平均溫室氣體排放，低於國家標準。若超過上限，每公里多排放1克的碳排，須罰款5萬韓元。若不想繳交罰鍰，就得向其他公司購買碳排額度。
南韓的碳排交易法規2011年上路時，只允許自2009年以來每年銷售量超過4,500輛的車廠參與。由於特斯拉在2009年未在南韓賣車，未符合此一標準，所以先前無法在當地出售碳權。
政府官員表示，特斯拉一直就此向南韓提出意見。當局2021年修訂法規，開放特斯拉參與碳權市場，但仍需環境部的最終許可，才能啟動實際交易。據悉環境部已在今年稍早點頭。
特斯拉的Model Y在南韓頗受歡迎，讓該公司超越賓士，成了南韓3月第二大進口車商。據韓國進口車協會（KAIDA），3月特斯拉掛牌數為6,025輛，高於賓士的4,197輛。
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