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蘋果公布2024第二季財報 陸銷量優於預期

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
蘋果執行長庫克（Tim Cook）3月訪陸。（圖／取自熱點科技）
蘋果執行長庫克（Tim Cook）3月訪陸。（圖／取自熱點科技）

蘋果2日公布2024年第二季財報，iPhone銷量大幅下降10%。但在中國的銷量有所增長，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，對中國市場仍抱有樂觀的態度。

財報顯示，該季度整體營收下降4%至908億美元，iPhone銷售額下降10.5%，至459.6億美元（合約新台幣14.2億元）。0

美國財經媒體Business Insider庫長發言稱，蘋果在中國的銷售優於預期，其中最暢銷的兩款智慧型手機是iPhone 15 和iPhone 15 Pro，他指出，「iPhone在中國仍然實現一些增長。」

每經網引述國際數據公司（IDC）4月25日最新手機季度跟蹤報告顯示，大陸手機本土品牌榮耀和華為並列中國大陸智慧型手機市場銷售量第一，Apple出貨量與過去同期相比下降6.6%，並列國內市場第三位。

根據Business Insider報導，庫克指出iPad等其他產品的銷售狀況，在中國仍有很多工作要做，但他對中國市場感到非常樂觀，並稱是因為該地區的消費支出增加，驅動中國整體的經濟狀況，「我認為中國到現在仍然是世界上競爭最激烈的市場。」

美國 財經媒體

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