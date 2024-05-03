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橄欖油業遇完美風暴 最大生產商喊變革 阻氣候變遷影響供給

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
極端氣候影響橄欖收成，致橄欖油價格飆出天價。全球最大生產商Deoleo呼籲進行深度變革以防再遭遇類似衝擊。美聯社
極端氣候影響橄欖收成，致橄欖油價格飆出天價。全球最大生產商Deoleo呼籲進行深度變革以防再遭遇類似衝擊。美聯社

氣候變遷、價格狂飆、高利率和高通膨等因素合力形成了一場完美風暴，全球最大橄欖油生產商、西班牙的Deoleo公司形容該行業正面臨史上最艱困時刻之一，呼籲進行 「深度變革」，嚴防極端氣候在內的外部因素影響供需。

西班牙連兩年高溫使橄欖收成欠佳，橄欖油價格飆升到消費者和業界人士瞠目結舌的程度。西班牙的橄欖油產量在全球占比逾40%，是全球價格的參考指標。

西班牙安達盧西亞特級初榨橄欖油的價格在1月飆高到每公斤9.2歐元（9.84美元）的創紀錄水準，「液體黃金」名不虛傳。價格在4月19日降溫到大約7.8歐元，低於3月底的8歐元，部分原因是產量預期會增加，且三、四月天降甘霖。但分析師說，橄欖油儲備減少，市場對未來幾個月橄欖油價格有可能突然飆高，感到焦慮。

除了西班牙，希臘和義大利等地中海周邊南歐國家近年的橄欖油產量也飽受極端氣候衝擊。

Deoleo銷售長Miguel Angel Guzman形容這是該行業史上最艱困時刻之一。他說：「高通膨、高利率，以及橄欖油收成預測不妙，導致價格大漲。在得知2024/2025年可能的收成之前，還有好幾個月，價格會持續波動。」

Guzman呼籲，行業的所有參與者都追求深度變革，嚴防外部因素再影響供需，造成價格劇烈波動。

橄欖油 西班牙 通膨

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