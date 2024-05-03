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美債交易員對Fed決策最新預期：11月啟動降息

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美債交易員認為Fed將在11月啟動降息，比原先預期的12月提前了一個月。路透
美債交易員認為Fed將在11月啟動降息，比原先預期的12月提前了一個月。路透

美國聯準會（Fed）公布最新利率決策後，美債交易員也調整對Fed的決策預期，認為將在11月啟動降息，比原先預期的12月提前了一個月，華爾街大銀行則仍預期將在7月開始降息，接下來將密切關注3日出爐的美國4月就業報告。

Fed已暗示將維持高利率更久，但主席鮑爾發言的鷹派論調比市場預期更低，且暗示若經濟數據提供明確的證據表明通膨正在降溫，預料就會降息，因而市場調整預期。對利率最敏感的美國2年期公債殖利率2日收跌8.7個基點至4.873%。

盤點華爾街大銀行目前對Fed的降息預期，花旗集團、高盛公司、摩根大通（小摩）、摩根士丹利（大摩）都預期Fed將於7月啟動降息，以花旗對今年降息預期最為樂觀，預估Fed將在7、9、11、12月各降息1碼，今年全年降4碼，高盛預期今年將在7、11月各降1碼，全年降2碼。

滙豐預期今年只會在9月降息1碼，美國銀行、巴克萊銀行及德意志銀行則預估要到12月才會開始降息1碼。

美國4月就業報告將於台灣時間今晚8時30分出爐，可能會再改變投資人的預期。若報告內容強勁，可能促使更多華爾街銀行業者放棄今年降息2碼的預測。

Fed降息展望
Fed降息展望

Fed 美國 華爾街

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