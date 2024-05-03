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路透：瑞銀考慮整頓資產管理業務 計劃削減3億美元成本

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
路透報導，瑞銀集團（UBS）正在評估削減資產管理部門數億美元成本的計畫。路透
路透報導，瑞銀集團（UBS）正在評估削減資產管理部門數億美元成本的計畫。路透

知情人士透露，瑞銀集團（UBS）正在評估削減資產管理部門數億美元成本的計畫，研究各種選項。

路透引述知情人士的話報導，瑞銀的評估初步聚焦於降低成本，目標是削減至少3億美元的資產管理部門成本，包括裁減來自瑞士信貸的後台員工，也正考慮是否應該將該部門的部分業務，併入規模更大的財富管理業務。

瑞銀的一位代表不願發表評論。瑞銀去年收購瑞信以來，一直在整合瑞信的事業。瑞銀去年報顯示，在收購瑞信後，資產管理事業的投資資產從2022年的1.1兆美元擴增至約1.6兆美元，但該事業去年第4季淨流出120億美元。

客戶資金投資諸多商品的資產管理部門，日益需要擴大規模，以維持競爭力與獲利能力。瑞銀資產管理部門去年對瑞銀總營收的貢獻比率不到7%，遠低於占集團總營收一半以上的財富管理部門。

瑞銀部分人士認為，將部分資產管理業務併入財富管理業務能提高綜效，因兩者的目標客戶往往類似。財富管理部門主要針對常與銀行長期合作的超級富裕客戶。

客戶 財富 資產

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