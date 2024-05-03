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FED釋放鴿派訊號後美股三大指數收高 高通財測提振晶片股

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會釋放鴿派訊號後，美股三大指數周四全面收高。路透
美國聯準會釋放鴿派訊號後，美股三大指數周四全面收高。路透

美國股市周四三大指數均收高，投資人正評估美國聯邦準備理事會（FED）周三比預期更為鴿派的利率指引，以及大量喜憂參半的企業盈利和經濟數據。

道瓊工業指數上漲322.37點或0.85%，至38,225.66點；標普500指數上漲45.81點或0.91%，至5,064.2點；那斯達克指數上漲235.48 點或1.51%，收15,840.96點。

科技股重鎮那斯達克的漲幅最大，主要得力於高通公布的上季度銷售和利潤均高於分析師預期，提振晶片股。

市場繼續評估聯準會主席鮑爾周三聲稱下一步政策行動將是降息的說法。此前聯準會在會議結束時維持利率不變。不過，鮑爾指出，近期強勁的通膨數據表明，首次降息可能要推後很久。

Murphy & Silvest資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示：「昨天的會議中可以看出，聯準會的傾向仍是下行，按兵不動或降息。他們現在不願意進一步升息，會保持利率不變，出現任何經濟疲軟或通膨下降的跡象，他們都準備好降息。」

周四公布的數據顯示，初次請領失業金的人數保持低檔、計畫裁員減少、上季勞動成本急升以及生產力成長大幅放緩，所有這些都讓人更關注周五將發布的4月就業報告。

NovaPoint投資長Joseph Sroka說：「聯準會一直在說他們將根據數據做決定，今年初我們以為可能多次降息，而且會更早。數據並不支持這種看法。」

經濟合作與發展組織（OECD）上調全球經濟成長預期，部分歸功美國經濟的韌性。

第１季財報季已接近尾聲，373家標普500指數成分股公司公布了財報。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，77%的業績優於預期。

Nolte補充本季共同現象是，「那些業績超出預期的公司，股價漲幅並沒有前幾季那麼大，而那些遜於預期的公司則遭到了重創。」

在個股當中，高通公布獲利超預期後股價跳漲9.8%。

二手車平台Carvana股價暴漲33.8%，因財測樂觀。

但DoorDash大跌10.3%，因獲利指引令人失望。

Etsy股價跳水15.0%，該電商平台第1季的商品銷售總額和利潤不如華爾街預期。

健身器材製造商Peloton下跌2.5%，此前該公司宣布執行長下台且全球裁員15%。

指數 聯準會

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