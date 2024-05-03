亞洲4月製造業PMI升溫 台灣衝50.2、站上榮枯線

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲製造業景氣顯露出復甦升溫跡象，台灣的工廠活動景氣兩年來首度擴張。 聯合報系資料照片
亞洲製造業景氣顯露出復甦升溫跡象，台灣的工廠活動景氣兩年來首度擴張。 聯合報系資料照片

亞洲製造業景氣顯露出復甦升溫跡象，台灣的工廠活動景氣兩年來首度擴張，南韓製造業者對展望的樂觀情緒也攀升至兩年來最高，反映產出和訂單成長。

標普全球（S&P Global）2日公布，台灣4月製造業採購經理人指數（PMI）上升至50.2，為2022年4月來最高，也是兩年來首度站回榮枯分界線50的上方，代表製造業景氣由衰退重返擴張，反映產量和新訂單齊升，尤其是本土客戶的訂單需求好轉，不過，製造業的採購活動續減。

標普全球市場財智經濟研究部總監史密斯（Paul Smith）表示，台灣最新訂單數據凸顯復甦初期的本質，在海外訂單仍偏低迷的情況下，「對於企業謹慎採購，先消化庫存的策略，不難理解」。

南韓4月製造業PMI從上月的49.8降至49.4，連續第二個月低於榮枯分界，代表景氣再度萎縮，也是2023年8月以來最低。不過，由於產出和訂單略有增長，製造商的樂觀情緒攀升至近兩年來最高，企業寄望在新產品發表和利率下降的幫助下，國內和出口訂單能夠持續復甦。

標普全球市場財智經濟學家巴帝表示，雖然南韓的「產出和新訂單回到微幅增長區域，但整體PMI受就業和採購庫存下降的拖累」，顯示產業回到持續成長前仍有一段路要走。

東南亞方面，製造業景氣連續第四個月擴張，但PMI指數從3月的51.5略下滑至51。各國方面，越南4月製造業景氣重返擴張，PMI從49.9回升到50.3；馬來西亞製造業景氣依然萎縮，但PMI從48.4改善至49；印尼製造業景氣略有降溫，但仍維持擴張，PMI達52.9；泰國4月製造業景氣繼續走頹，PMI從49.1萎縮至48.6。

同日公布的標普全球HCOB歐元區4月製造業PMI終值，從3月的46.1降至45.7，連續第22個月低於榮枯分水嶺50，不過略高於初值的45.6，代表歐元區製造業活動4月加速萎縮。

景氣 製造業

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