Fed鷹調放軟 鮑爾：不考慮再度升息

聯準會（Fed）於美東1日下午2時宣布決議利率「連六凍」，維持基準利率區間於5.25%～5.50%不變，主席鮑爾表示，他對通膨降至2%的信心減弱，暗示利率將在高水位維持更久，但也說不考慮再度升息，且宣布6月起大幅縮小每月減持公債的規模，鷹派色彩比市場預期更淡，市場評估最早下半年開始降息。

Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在決策聲明中指出，「近月來，在走向2%通膨目標方面缺乏進一步進展」。鮑爾也說，「可能要花更久時間，才能使我們對通膨持續降到2%目標取得信心」，而且「我不知道要花多久」、「我在這方面的信心比之前低」。

Fed決策與鮑爾談話四要點

鮑爾提出降息的兩項條件，一是勞動市場嚴重且出乎意料地走軟，一是通膨恢復到去年的下降趨勢，「這些是你們能預期我們將會降息的路徑」。

不過，Fed並未考慮升息。鮑爾直言，「我認為下一步動作不太可能是調升」，升息的前提是官員要看到令人信服的證據，表明貨幣政策還不夠緊縮，無法讓通膨率回到2%目標，「我們沒有看到支持這一結論的證據」，「這將是一個必須由數據回答的問題」。他也駁斥有關「停滯性通膨」的說法，「我沒看到停滯，也沒看到通膨」。

野村控股已開發市場首席經濟學者塞伊夫表示，鮑爾的說法比預期「更鴿」，未因為通膨高於預估就轉鷹。

Fed也宣布放緩資產負債表的縮減速度，6月起每月贖回公債的上限將從600億美元減少到250億美元，比市場預期更加寬鬆，抵押擔保證券（MBS）的減持上限則維持在350億美元不變，但Fed會把超過上限的本金再投入美國公債，而非MBS，有助使美債殖利率下降。

鮑爾駁斥升息的可能性後，市場仍預期今年底前將降息1~2碼，有「新債券天王」之稱的雙線資本公司創辦人岡雷克認為，Fed今年會降息1碼。

Wilmington Trust投資顧問公司首席經濟學家提利認為，Fed可能7月啟動降息，因為9月開始降息「難度很高」，太接近11月總統大選，雖然鮑爾說，總統選舉並非Fed決策的考量因素。

Fed公布最新決策後，市場預期7月開始降息的機率升至32.2%，9月開始降息的機率升至58%。

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