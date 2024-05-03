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美星巴克救業績 要推珍奶

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國咖啡店連鎖業者星巴克上季銷售下滑，還預期未來幾季表現也難有起色，拖累股價1日收盤重摔15%。不過，星巴克已經想出拯救營收的新招數：本月將開賣類似珍珠奶茶的新飲品。

星巴克執行長納拉西姆漢1日在財報會議中告訴分析師：「我們將推出首度口感上的創新：珍珠。這是消費者可以在未來數年期待的第一款更具口感的創新。」他說，這款新飲品將出現在5月6日起的星巴克夏季菜單。

幾位顯然是星巴克咖啡師的TikTok用戶，近期已經上傳影片，顯示他們自行製作了可能會是星巴克夏季推出的莓果清涼飲料，飲料內搭配覆盆子爆漿珍珠。另一段影片則顯示，一名咖啡師用珍珠製作冰抹茶飲品。

人氣美食部落客@markie_devo說，星巴克新的夏季莓果清涼飲料有三種組合可挑選，包括覆盆子、藍莓和黑莓口味，飲料內有水、檸檬汁和椰奶與碎冰，特色是會有覆盆子口味的爆漿珍珠會在嘴裡「爆開」。

在2021年12月，星巴克就曾向媒體證實，正在兩間門市限量測試兩款內含「咖啡珍珠」的飲料。當時一段在網路上瘋傳的TikTok影片顯示出，加州棕櫚沙漠的一家星巴克門市銷售名為「咖啡珍珠冰奶茶拿鐵」和「在黑暗中」的兩款飲料。

星巴克 珍珠奶茶

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