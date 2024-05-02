資料中心電力需求增 微軟與Brookfield簽綠能採購協議

微軟公司與加拿大布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield AssetManagement）今天表示，已就發展再生能源達成協議，這可能是迄今為止最大規模的企業綠能採購協議之一。

法新社報導，由於科技巨頭微軟（Microsoft）希望在2030年底前以無碳電力為其全球資料中心和營運供應能源，布魯克菲爾德表示，計劃根據這一「首創」協議為微軟開發超過10.5百萬瓩（GW）來自新風能和太陽能發電廠的電力。

這項協議凸顯一些世界上最大的公司如何為達成氣候目標對潔淨能源進行重大投資，並同時在推出人工智慧（AI）產品的競賽中保持競爭力。

隨著科技公司爭相建造更多耗能的資料中心，提供AI和雲端服務預計將導致電力需求激增，這將增加對已超負荷的電力公司的依賴。

微軟再生能源總經理安德森（Adrian Anderson）表示：「與布魯克菲爾德的合作將推動全球更多樣化能源電網的創新發展，並有助我們實現在2030年底前以100%無碳能源供應100%電力需求的目標。」

這項協議將提供的電力可能足以滿足數百萬家戶的用電需求，但這兩家公司並未透露其中的財務條款。

協議也將允許布魯克菲爾德未來幾年擴大在美國、歐洲和其他地區的風能和太陽能專案投資組合。

布魯克菲爾德再生能源部門執行長泰斯基（ConnorTeskey）表示，公司「很高興能與微軟合作，透過建設超過10.5 GW再生能源容量來滿足他們的客戶需求」。

這項協議的規模幾乎是有史以來簽署的最大再生能源採購協議8倍，顯示出布魯克菲爾德的再生能源開發實力，和微軟作為科技業領導者的購買力。

布魯克菲爾德和微軟表示，這項架構協議建立在雙方現有合作基礎上，並將於2026年至2030年間提供超過10倍的再生能源容量。

這項協議最初側重於風能和太陽能，但可能會擴展到其他在沒有太陽光和風的情況下也能提供無碳電力的科技。

微軟是推動企業加速購買再生能源的主要科技公司之一。

為了兌現自身零碳排承諾，谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）母公司Meta等公司也是潔淨能源的最大企業買家。