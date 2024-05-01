回到1999年？克魯曼改口：美國也許正重返高利率時代

美國還可能重返疫前低利率時代嗎？諾貝爾經濟學獎得主克魯之前認為有此可能，因為近年來利率走高大致是受聯準會（Fed）把政策利率從0%拉高到超過5%影響，一旦Fed戰勝通膨、反手降息，利率水準有望降回疫前常態。

但克魯曼在紐約時報專欄指出，他現在已調整看法，如今認為利率或許會返回1990年代末那種高利率環境。

美國經濟在1990年代末是何景象？那是一段失業率低、經濟成長快速，而且通膨率也低的時期，儘管投資人印象最深的是當年股市呈現「非理性榮景」，種下達康泡沫禍根。

相較下，今天美國通膨已從2021年至2022年物價飆漲的高峰大幅回落，儘管今年1月至3月的通膨數據令人失望，但或許反映統計上的雜訊，以紐約聯邦準備銀行的指標衡量，美國基礎通膨率仍高於Fed的2%目標，但相差不大。

再比較利率水準。許多有意購屋者可能對高房貸利率望而興嘆，但今日15年期固定房貸利率平均在6%附近，其實與1999年的水準差不多。

兩相比較，克魯曼現在認為，高利率可能比預期持續得更久，出乎他本人和其他人所料。

1999 vs. 2024經濟環境比較

1999年美國利率為何那麼高？是供需使然。當年美國人口仍快速成長，工作適齡人口增加尤速，帶動大舉投資的需求，從住宅、辦公大樓到購物中心都大興土木。企業投資也欣欣向榮，例如電信投資旺盛，最明顯的就是布建光纖網路投資盛況空前，是經濟成長的重要推手。

凡此種種，都助長對可投資資金的強烈需求，以至於儘管Fed升息決定短期內推升利率水準，長期而言，存款的供應與需求才是更重要的經濟驅動力量。

事隔一世代，昔日把利率推高的條件可能重現嗎？克魯曼原以為不太可能，因為工作年齡人口看來正停止成長，甚至萎縮，反映低生育率和嬰兒潮世代步入老年。科技持續進步，但智慧手機和遊戲機似乎不再能驅動大量投資。

誰能料到，突然間，情況改觀。

人口結構轉弱，是為何疫前利率長期低迷的主要論點之一。美國生育率至今仍低，而且還在下滑。但移民人數暴增，若這種趨勢持續下去，將會改變人口結構面貌。

投資需求也比預期強。儘管利率大幅升高，住宅投資卻比預期更能挺得住高利率的衝擊，因為遠距上班興起助長房屋需求。有些類型的企業投資也出現盛況，人工智慧（AI）投資熱潮興起，但截至目前尚未反映在數據上；真正顯而易見的是製造業投資激增，主要受拜登政府氣候政策所鼓舞。

結論是：美國此刻或許真的見證到經濟重返1990年代末的盛況。往好的方面看，失業率低，生產力成長強勁。美中不足的是，利率顯得居高不下。