坐牢也不妨事：幣安創辦人趙長鵬的330億美元財富 可能持續增加

因未能依法實施洗錢防制措施，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的共同創辦人、億萬富豪趙長鵬周二被判刑四個月。但預計他的巨額財富不受影響，甚至在坐牢期間，他名下資產還可能再攀升。

趙長鵬去年11月與美國司法部達成和解，幣安除支付43億美元罰款外，同意執行長一職換人做、重新組成有獨立人士的董事會，並成立合規委員會和稽核委員會。

後來組成的董事會，七位董事裡有三位是「獨立」董事，而所有獨董在內共有五位董事致函法官，請求寬大處理趙長鵬一案。他最後被判刑四個月，比檢方求處36個月監禁輕很多。

董事長、獨董之一的Gabriel Abed告訴法官，趙長鵬以「堅毅沈著和真誠謙遜」出名，儘管有巨大成就，生活仍然簡樸，他穿購自亞馬遜網站的衣服、駕駛豐田車、戴的是蘋果手表。

服刑無損個人財富

根據擅長公司法的洛杉磯律師Tre Lovell，美國政府只能拿到被裁決的賠償或罰款，而非趙長鵬的整體資產或財富。

前聯邦檢察官Neama Rahmani同意這個說法，趙長鵬的個人財富不受判刑影響。他指出：「趙長鵬和政府達成協議，政府沒有針對其個人資產的判決或歸還命令。等他獲釋，將擁有大量財富。」

握幣安控制性股權

幣安創立於2017年，趙長鵬把一家沒沒無聞的公司發展為數位貨幣領域裡最強大的參與者之一。

就算下獄，趙長鵬因為握有幣安的90%股權，仍將是幣圈最富有人士之一。假使加密貨幣價格上漲——幣安的交易活動往往因此增加——趙長鵬還可能更有錢。

根據富比士全球億萬富豪排行榜，截至2024年3月8日，趙長鵬個人淨資產估達330億美元，高於去年同期的105億美元。彭博億萬富豪指數估計其淨資產是更高的429億美元。

與FTX創辦人大不同

值得留意的重點是：趙長鵬只承認了一項違反美國銀行保密法（BSA）的罪名，被視為初犯，和解條件雖然要求他辭去執行長，但沒要求他放棄在幣安的權益或凍結其資產。

前商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）出庭律師Braden Perry說：「通常情況下，與犯罪活動無直接關聯的個人資產可能不受影響。他入獄期間，資產也可由他人代為管理。」

這與加密貨幣交易所FTX創辦人、前執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）的處境不同。班克曼-佛瑞德的加密貨幣帝國在2022年破產倒閉後，他個人財富化為零。

CCData研究負責人Joshua de Vos透過電郵表示：「沒有不當挪用或破產，趙長鵬的財富不太可能像班克曼-佛瑞德那樣化為零。」

不過，幣安有好幾起官司還沒解決，其中包括仍在進行中的美國證券交易委員會的訴訟，他們指控幣安多次未登記就發行和銷售加密資產證券。目前不清楚該案何時會有結論。