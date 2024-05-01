蘋果供應商Skyworks財測不如預期 警示iPhone需求不妙？

在蘋果本周即將公布上季財報之際，iPhone供應商Skyworks本季財測卻令人失望，傳遞智慧手機需求減弱的警示訊息。

Skyworks為智慧手機生產類比與混合訊號晶片，在截至去年9月止的全年度營收有66%來自蘋果。

Skyworks截至今年3月底止的年度第2季（上季）營收年減9.3%至10.5億美元，符合分析師預測，經調整後每股盈餘則年增2%至1.55美元，略高於市場預估。

不過，執行長葛里芬（Liam Griffin）表示，Skyworks手機事業上季「低於正常趨勢」，「終端市場需求低於預期」。他說，該公司有意跨足物聯網（IoT）、汽車電氣化與安全系統及人工智慧（AI）基礎設施等新領域。

Skyworks預期，本季營收為9億美元，經調整後每股盈餘1.21美元，都低於市場預期，財務長山奈塞爾預期，本季隨庫存清理，手機事業表現將季比下滑，低於正常的季節型態。

分析師指出，Skyworks本季財測顯示該公司用於智慧手機的產品需求復甦弱於預期，也反映蘋果上季流失中國大陸市占的負面影響。