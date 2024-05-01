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亞馬遜創辦人貝佐斯的伯樂是媽媽！ 為子出資800萬創業「願為他賭一把」

遠見／ 文‧吳季柔
亞馬遜創辦人貝佐斯與母親賈克琳・貝佐斯。取自Instagram@jeffbezos
亞馬遜創辦人貝佐斯與母親賈克琳・貝佐斯。取自Instagram@jeffbezos

17歲懷孕生子、差點高中輟學，半工半讀一手將孩子帶大，如此艱辛的單親生活，卻能教養出亞馬遜創辦人貝佐斯。這是賈克琳・貝佐斯（Jacklyn Bezos）的真實故事，她是令貝佐斯感到萬分驕傲的母親，她的奮鬥故事也令人感嘆母愛的偉大。

電商巨頭亞馬遜創辦人傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos），不僅在網路世界擁有無遠弗屆的影響力，更是舉世聞名的超級富豪，截至2024年4月29日，他在《富比世》全球富豪排行榜排名第二，淨資產達1976億美元。

白手起家的他，常說自己相當幸運，擁有關愛且大力支持的父母，事實上，如果不是他父母的無條件支持，在事業草創初期，就大手筆贊助近25萬美元，今天的亞馬遜事業帝國恐怕無法成真。

甚至，如果沒有他的母親賈克琳無微不至的照顧，貝佐斯可能將擁有完全不一樣的人生，他曾多次在X（前Twitter）上分享賈克琳的故事，寫道「這是我媽媽不可思議的故事。我非常感激且感到驕傲」。

17歲生子，抱著嬰兒上夜校

而這個故事，要說回1964年的美國新墨西哥州，年僅17歲的賈克琳剛產下一子，卻發現自己可能慘遭高中退學，她據理力爭，最終和學校達成嚴苛的條件，包括被禁止和同學共進午餐、無法使用學校置物櫃，當然，也無法參加畢業典禮。

「我可以保證，當時在新墨西哥州阿布奎基市，高中懷孕的青少年一點都不酷，」貝佐斯接受歐洲最大的數位出版集團阿克塞爾．斯普林格（Axel Springer）負責人多普夫納（Mathias Döpfner）訪問時，談起他的母親時說道，「這對她來說非常困難。」

儘管困難重重，她依舊順利拿到高中學歷，更繼續升學，就讀大學夜間部，但生活的挑戰依舊持續找上她。

除了學校的刁難，賈克琳的新婚生活並不順利，這對年輕的新手爸媽經濟困窘，貝佐斯的生父泰德・約根森（Ted Jorgensen）對於養兒責任漫不禁心，經常流連派對飲酒玩樂。

當貝佐斯僅17個月大時，賈克琳毅然決然決定離婚，搬回父母家住，她必須帶著貝佐斯去大學上課，只能選修允許帶著幼兒的課堂。

「我會抱著嬰兒和兩個行李袋出現，」賈克琳說，「一個裝滿了我的教科書，另一個裝滿了尿布、瓶瓶罐罐……這些東西可能會讓傑夫感興趣幾分鐘。」

而這樣蠟燭兩頭燒的單親生活，一路持續到貝佐斯三歲，賈克琳與貝佐斯繼父米格爾・貝佐斯（Miguel Bezos）相識相戀，步入禮堂。

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貝佐斯與繼父米格爾・貝佐斯。取自Instagram@jeffbezos
貝佐斯與繼父米格爾・貝佐斯。取自Instagram@jeffbezos

貝佐斯的伯樂與投資人

除了滿滿的關愛，賈克琳也是第一個發現貝佐斯過人天賦的伯樂。

當貝佐斯兩歲半時，賈克琳帶他去兒童樂園，搭乘遊船，沒想到，貝佐斯對設施構造大感興趣。「傑夫只想觀察纜繩和滑輪，甚至盯著水池，試圖釐清它們如何運作，這令我大感訝異，」她回憶，更笑說為此感到有些失望，「身為一位母親，我期待他望著我，讓我感受到母親和孩子之間的連結。我想我很早就意識到傑夫有些獨特。」

這個小小的跡象，讓賈克琳意識到他的孩子，深深著迷於研究事物如何運作，「後來，他試圖用螺絲起子，拆解嬰兒床，證實了這個猜測。」

而當1995年，賈克琳和米格爾出資近25萬美元，讓貝佐斯架設互聯網書店，即便知道有70％的機率，可能血本無歸。「我們看了商業計畫，雖然幾乎所有都超出我們的理解範圍，」米格爾告訴《貝佐斯傳》的作者，「雖然聽起來很老套，但我們願意為了傑夫賭一把。」

而後，這項投資獲得了巨額的回報。賈克琳和米格爾獲得公司股份的6％，彭博社2018年的報導中估算，他們初始投資的報酬率翻了1200萬倍。

貝佐斯對他的母親與繼父充滿感激之情，讓他有勇氣嘗試創業，不必害怕失敗或犯錯，「當你的生活中，擁有許多關愛與支持你的人……你便能承擔風險。」

對於賈克琳，貝佐斯更經常大讚母親對他的深遠影響。2022年的母親節賀詞，他在X上寫道，「媽媽，我不知道妳是如何做到的。謝謝妳分享力量與所有的犧牲。我愛妳。」

2022年母親節，貝佐斯在X上寫道，「媽媽，我不知道妳是如何做到的。謝謝妳分享力量與所有的犧牲。我愛妳。」取自Instagram@jeffbezos
2022年母親節，貝佐斯在X上寫道，「媽媽，我不知道妳是如何做到的。謝謝妳分享力量與所有的犧牲。我愛妳。」取自Instagram@jeffbezos

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（本文出自2024.04.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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