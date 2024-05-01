道瓊大跌570點、那指費半重挫2% Fed決策前市場陷恐懼模式

美國股市在4月的最後一天下跌，四大指數全盤皆墨，以科技股為主的那斯達克指數與費城半導體指數重挫2%。由於聯準會（Fed）即將公布最新利率決策，市場擔心頑固的通膨會迫使Fed將高利率維持更長時間。

道瓊工業指數周二（4月30日）收盤跌570.17點，跌幅1.49%，至37,815.92點；標普500指數跌80.48點，跌幅1.57%，至5,035.69點；那斯達克指數跌325.26點，跌幅2.04%，至15,657.82點。

費半指數下跌1.94%至4,673.30點。

以全月來看，標普500指數4月下跌4.2%，那斯達克指數跌4.4%，道瓊指數跌5%；標普500指數和那斯達克指數寫下2023年9月以來的最大單月跌幅，道指則出現2022年9月以來最大跌幅。

周二的數據顯示，在第1季，美國勞動力成本上升1.2%，增幅超越預期，顯示工資壓力上升。一項調查還發現，4月美國消費者信心惡化，降至逾一年半以來最低水準。

這些經濟數據是在Fed周三結束為期兩天的會議前一天公布的，數據凸顯出維持通膨在高檔的薪資壓力，增強了對Fed周三將按兵不動，而且不太可能在短期內降息的預期。 這種押注再加上大幅下滑的消費者信心打壓了美股。

NatAlliance Securities的Andrew Brenner說：「市場在Fed明天公布聲明前完全處於恐懼模式」，「利率近期降不下來，股市難以證明自己的估值合理。」

標普500指數的11個類股全部收跌，能源、非必需消費品、材料、工業和科技等類股領跌。

包括特斯拉、Google母公司Alphabet、輝達（Nvidia）、微軟和亞馬遜在內的七大巨頭股也全部收跌。亞馬遜股價在盤後交易中上漲3.1%，因公布的第1季業績超出分析師預期。

Natixis投資管理公司駐波士頓的投資組合策略師Garrett Melson表示：「我們仍然處於這樣一種環境中，即人們的本能反應是將任何更為強勁的數據推斷為通膨會回升和Fed會採取更為鷹派的反應。」

Melson補充說：「但一切都沒有改變：經濟成長依然強勁，勞動力市場保持穩定，最終我們只是在通膨降溫過程中稍稍喘了口氣。」

奇異醫療（GE HealthCare）第1季營收不及分析師預期，股價跳水14.3%；3M上季獲利優於預期，股價上漲近5%。

製藥商禮來（Eli Lilly）在上調全年獲利預期後大漲近6%。PayPal在上調全年調整後獲利預期後上漲1.4%。