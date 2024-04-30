經濟學家伊爾艾朗點出 未來一年攸關美國經濟成敗3大風險

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
如果美國經濟成長在聯準會（Fed）達成通膨目標前就開始放緩，Fed對這項數據的執著，恐令其陷入兩難境地。 路透
如果美國經濟成長在聯準會（Fed）達成通膨目標前就開始放緩，Fed對這項數據的執著，恐令其陷入兩難境地。 路透

知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）說，未來一年美國經濟軟著陸的機率仍很大，但這將取決三個關鍵因素，包括美國聯準會（Fed）改變其通膨目標、低所得家庭的消費，以及在科技創新及地緣政治緊張之間取得平衡。

首先，眾所關注的焦點是，Fed是否執意追求其2%的通膨目標、或是與略高的通膨率和平共處。伊爾艾朗在Project Syndicate撰文指出，如果美國經濟成長在達成通膨目標前就開始放緩，央行對這項數據的執著，恐令其陷入兩難境地。

事實上，今年第1季美國經濟已開始顯露出減速跡象，最新出爐的國內生產毛額（GDP）數據在通膨高於預期情況下明顯下降，導致華爾街發出「停滯性通膨」警報，而Fed可能只能透過升息來應付這種情況。

自去年以來，伊爾艾朗已示警美國2024年通膨率將徘徊在3%到4%之間，並呼籲Fed將其通膨目標重新調至更高的百分比，否則央行在達成通膨目標時可能會摧毀美國經濟。

其次，伊爾艾朗認為，消費者支出也會決定美國經濟的成長力道，尤其是較低所得家庭的支出。儘管美國整體消費維持強勁，但日益走下坡的經濟，已使較低級距所得的家庭首當其衝，這個低所得族群正逐漸感受到債務增加及儲蓄遭侵蝕的壓力。他說，這個族群的消費意願將取決於勞工市場是否仍緊俏。

第三，美國如何在科技創新與地緣政治緊張之間取得平衡，也將決定未來的經濟表現。伊爾艾朗說，儘管科技進步可以帶動高成長並且壓低通膨，但地緣政治發展可能從中作梗，並且使總體經濟政策受到限制。

例如，生成式人工智慧（AI）和永續能源可能意味著至少會有數年時間的變革式成長，但國際衝突可能引發停滯性通膨的不穩定情況，例如原油價格飆破每桶100美元。

美國 通膨

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