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G7成員國達成協議 2035終結燃煤發電

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
目前G7各國的燃煤發電占比約16%，日本以外的多個成員國均已建立逐步淘汰燃煤的國家計畫。 （美聯社）
目前G7各國的燃煤發電占比約16%，日本以外的多個成員國均已建立逐步淘汰燃煤的國家計畫。 （美聯社）

七國集團（G7）成員國能源部長已達成一項歷史性協議，最晚將在2035年前關閉燃煤發電廠，朝擺脫化石燃料邁出重要一步。

英國能源安全與淨零部長鮑伊說，正在義大利杜林開會的G7各國能源、環境與氣候部長，同意在2030年代上半期逐步淘汰燃煤，達成去年聯合國氣候峰會COP28未竟創舉。

今年G7輪值主席國義大利環境和能源安全部長弗拉廷稍早說，各國「已達成技術協議，我們將敲定最終的政治協議」。他並表示，與會部長們將發布一份最終公報，除了詳細說明G7對經濟脫碳的承諾及時間表外，也將提及另兩個重要議題，也就是核能與生質燃料。

消息人士透露，最終版本協議可能會在計劃時間中留有餘地，依據可將暖化幅度控制在攝氏1.5度內的時程，以配合各國淨零規畫。這將有助於日本等嚴重依賴煤炭的國家。

義大利氣候變遷智庫EccoClimate的共同創辦人柏加馬斯奇表示，放棄煤炭將有助於投資加速從煤炭轉向乾淨技術，特別是在日本，以及包括中國與印度在內的整個亞洲煤炭經濟。

去年，全球燃煤電廠的發電容量增加2%，主要推手是中國大陸的新建電廠，此外，歐盟和美國也放慢關閉電廠的速度。

歐洲氣候智庫Ember報告指出，目前G7各國的燃煤發電占比約16%，日本以外的多個成員國均已建立逐步淘汰燃煤的國家計畫。去年日本燃煤發電占比達32%。

各類化石燃料中，以煤炭對氣候的汙染最為嚴重。美國環保署上周已宣布新規，要求打算在2039年後繼續營運的燃煤電廠須在2032年前削減或捕捉90%的二氧化碳排放量，基本上將加快大多數燃煤電廠的淘汰速度。

氣候智庫E3G的資深政策顧問彼得森說，就在美國發布新規定的幾天後，G7這次的承諾意味進一步確認美國的燃煤將更快退場。她說，這對日本來說尤其關鍵，畢竟日本是G7中唯一尚未承諾脫煤的國家。

Ember全球洞察計畫主管瓊斯也說，除了汙染最甚的燃煤，石油等其他化石燃料終究也應逐步淘汰。

日本 義大利 電廠

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