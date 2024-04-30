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IMF：亞太地區經濟可望軟著陸 中國經濟增4.6%

中央社／ 台北30日電
國際貨幣基金（IMF）29日表示，未來兩年亞太地區經濟擴張雖預期將放緩，但因通貨膨脹快速趨緩以及隨之而來的貨幣政策提前放鬆前景，將有助亞太地區實現軟著陸。 路透社
國際貨幣基金（IMF）29日表示，未來兩年亞太地區經濟擴張雖預期將放緩，但因通貨膨脹快速趨緩以及隨之而來的貨幣政策提前放鬆前景，將有助亞太地區實現軟著陸。 路透社

國際貨幣基金（IMF）29日表示，未來兩年亞太地區經濟擴張雖預期將放緩，但因通貨膨脹快速趨緩以及隨之而來的貨幣政策提前放鬆前景，將有助亞太地區實現軟著陸。

綜合官方香港電台等港媒今天報導，IMF在一份報告中表示，亞太地區去年經濟成長5%，預計今年將放緩至4.5%，2025年則進一步降至4.3%。

報告並指出，中國的結構性放緩，包括房地產行業調整，仍將是導致地區成長放緩的關鍵因素。

報告還表示，亞太區仍然容易受到大宗商品價格衝擊，以及受到中東和俄烏戰爭所造成貿易中斷的影響。

IMF預計，中國經濟成長將由去年的5.2%，放緩到今年的4.6%，2025年恐進一步降至4.1%。但報告表示，近期風險大致平衡。

報告表示，通膨回落以及隨之而來的貨幣政策提前放鬆前景，增加亞洲和全球經濟軟著陸的可能性。

IMF 俄烏戰爭 貨幣 通膨

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