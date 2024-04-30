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全球化！Uniqlo母公司目標80%經理非日本人

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Uniqlo德國柏林旗艦店。路透
Uniqlo德國柏林旗艦店。路透

Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）為了幫助公司拓展全球市場，增加海外人才招募，目標在2030年以前，讓集團的經理人員80%、高階主管40%是日本以外國籍。

日經亞洲指出，迅銷是第一家設定這樣的數字目標的日本企業，目前集團核心營運基地在日本和美國，認為外國經理人員和高階主管是公司全球化大範疇營運的成功關鍵。營運內容包括店面發展、供應鏈、資訊科技。

截至2023年8月底，迅銷2,144名經理人員當中，已高達56%不是日本人，其中高階主管的為外國人的占比為19%。

迅銷為了培訓未來的經理幹部，與亞洲和其他地區的大學合作，例如在印度與越南的六所學院建立關係，到目前已經聘用約70名資訊科技專才與企管研究所畢業生。2019年時也已經推出實習計畫，帶進外國學生到日本。

上個會計年度，集團雇用的1,100名學校剛畢業的新人裡，大約700人是在海外聘任。

迅銷為了更能留住外國人才，2023年開始執行輪調方案，符合資格的員工，可以跨國或是跨部門轉調職務，豐富員工多元經驗，成為未來的領導人才。公司也提高員工薪資待遇，像是去年10月，調高中國員工薪資約40%。在日本國內，2023年應屆畢業生進到公司的起薪也調升至月薪30萬日圓（6.2萬台幣），與對手Zara母公司印地紡所給的薪資水準相當。

迅銷董事長柳井正曾經說，「我願意付10億日圓年薪給有才幹的人」。集團希望吸引資訊科技、供應鏈管理等人才，樂於提供優渥薪酬。

主管 日本 薪資

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