車用晶片大廠NXP獲利略優於預期 盤後股價大漲

荷蘭晶片製造商恩智浦半導體（NXP）周一公布第1季財報符合該公司業績展望，盤後股價應聲上漲。

據彭博資料，NXP是台積電第十大客戶，台積電則是NXP最大供應商。

NXP在汽車晶片部門營收較去年同期下滑1%，這個占NXP逾半業績的部門需求仍然疲弱，延續近幾季來的趨勢。

在工業和物聯網事業方面，NXP營收較去年同期成長14%，行動裝備用晶片營收也成長34%，但通訊基礎設施方面的營收則下降25%，這類客戶尚待去化庫存。

整體而言，NXP營收為31.3億美元，較去年同期成長0.2%，符合原本的業績展望。調整後每股獲利3.24美元，略高於NXP財測原估的每股3.17美元和FactSet調查分析師所估的3.19美元。

展望第2季，NXP預估營收為31.3億美元，吻合分析師原料，預估經調整的每股獲利3.20美元，略高分析師原估的3.14美元。

NXP執行長 Kurt Sievers說：「我們第1季業績和第2季展望，以及我們對下半年的初步看法，都支持NXP正安然度過產業周期性下行的謹慎樂觀看法。」他也說：「在需求環境不利的情況下，我們繼續控管我們所能控制的，使NXP保持穩定的獲利力和獲利。”

NXP盤後交易股價大漲5.1%，報259.75美元。