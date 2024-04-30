日圓疑似官方干預後急升見156 市場認為阻貶是場硬仗

日圓兌美元從周一早盤創下34年新低後狂升5日圓，匯銀人士認為日本當局18個月來終於進場阻貶日圓。

日本財務省財務官神田真人周二表示，日本當局已做好「24小時」隨時對付匯市的準備，至於財務省對昨天是否已經進場干預支撐日圓匯率則不予置評。

神田對記者說：「無論是倫敦、紐約還是威靈頓(時段)，都沒有差別。」

日圓兌美元周一一度觸及160.245日圓谷底，隨後幾度波動跳升至154.40日圓，匯銀人士說日本當局進場干預。紐約尾盤日圓兌美元勁升1.3%收在156.35。日圓兌美元早盤變動不大。由於日本正值黃金周假期，亞洲交投較往常清淡。

FX Street高級分析師Joseph Trevisani說：「這個時間點其實是合理的，因為你會看到市場流動性較低，所以無論他們做什麼，都會造成更多的效果，這就是為什麼他們選擇在亞洲時段相對較早的時候行動，他們可以推動更大的走勢。」

美元指數下跌0.3%，至105.579，歐元兌美元升值0.3%，至1.0719美元。英鎊兌美元升值0.5%，報1.2558美元。

外匯交易員提醒，鑒於經濟因素可能促使日圓進一步貶值，日本政府需要反覆干預來提振陷入困境的日圓。

野村國際外匯策略師Yusuke Miyairi認為，日圓重返160仍近在眼前，除非總經經濟形勢發生變化。

花旗集團分析師則預料，日圓將在1美元兌155-160日圓區間內徘徊，聯準會（Fed）決策者周二和周三將召開會議，投資人將關注一些關鍵經濟數據來判斷美國經濟是否正在走軟。