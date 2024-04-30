油價下跌逾1％因以哈展開停火談判 金價變動不大

國際油價周一(29日）下跌超過1美元，在開羅舉行的以色列和哈馬斯停火談判緩解了人們對中東衝突擴大的擔憂，而美國通膨數據打擊即將降息的前景；金價變化不大，市場在等待本周的聯準會政策會議。

油價跌逾1%

布蘭特原油6月期貨結算價報每桶88.40美元，下跌1.10美元，跌幅1.2%；更為活躍的布蘭特7月期貨收報每桶87.20美元，下跌1.01美元。

西德州原油6月期貨結算價報每桶82.63美元，下跌1.22美元，跌幅1.5%。

以色列的空襲在周一造成至少25名巴勒斯坦人死亡，多人受傷，與此同時，哈馬斯領導人抵達開羅，與埃及和卡塔爾調停人舉行新一輪會談。

埃及外交部長Sameh Shoukry表示，埃及充滿希望，但仍在等待以色列和哈馬斯的回應。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff：「今天又看到了地緣政治風險溢價下降，因為以色列和哈馬斯的局勢沒有新的升級。停火或釋放人質將推動風險溢價進一步下降。」

不過，兩個最近期限布蘭特合約仍呈現逆價差結構，價差超過每桶1美元，是顯示近期供應緊張的看漲訊號。

金價呈現小跌小漲局面

現貨黃金價格周一收盤下跌0.1%，至每英兩2,335.41美元；美國黃金期貨收漲0.4%，報每英兩2,357.7美元。

美元指數跌0.3%，使黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「黃金市場參與者基本上都在等待本周五的非農就業報告。由於有跡象顯示通膨持續走高且經濟成長具有韌性，聯準會應該不會急於降息，市場已充分消化了這一觀點。」

本月稍早公布的3月消費者通膨數據高於預期，促使交易商降低了對聯準會降息的預期。

市場還密切關注周五公布的美國非農就業數據，以尋找聯準會降息的線索。

現貨銀上漲0.5%，報每英兩27.30美元。現貨白金上漲3.9%，報每英兩949.71美元。鈀金上漲2.5%，報每英兩977.75美元。