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2023年拉美對中國出口破紀錄 巴西是主要貿易夥伴

中央社／ 聖保羅29日專電

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，2023年中國與拉美國家貿易額創逾4800億美元歷史新高，成為拉美第2大貿易夥伴，其中巴西與中國雙邊貿易總額為1810億美元，成為中國在拉美的主要貿易夥伴。

根據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（Cepal）「2023年國際貿易展望」報告，2000年到2022年，拉丁美洲和加勒比海地區與中國之間的商品貿易成長35倍，同期該地區與世界的貿易總額僅成長4倍。

報告指出，拉美對中國出口主要集中在大豆、銅、鐵礦石、石油、陰極銅和牛肉6種產品，合計佔總量的72%。拉美地區從中國進口的商品主要是製成品，雖滿足家庭和企業的需求，但也取代區域生產。中國已超過歐盟成為南美洲主要貿易夥伴。

到目前為止，巴西是中國在拉美的主要貿易夥伴，2023年雙邊貿易總額為1810億美元，巴西對中國出口1220億美元，貿易順差達630億美元。

巴西對中國主要出口產品為大豆（占總量的35.4%）、鐵（20.2%）、石油（18.6%）、冷凍牛肉（8.82%）和纖維素漿（3.36%）。

向中國出口次多的拉美國家是智利，2023年出口額超過430億美元，順差達230億美元。

中國是智利的主要貿易夥伴，智利出口到中國的主要產品包括銅（原銅和精鍊銅）、去核水果、無機化學品（如貴金屬化合物和同位素）。

美國陸軍戰爭學院戰略研究所拉丁美洲研究教授（Evan Ellis）表示，2005年智利成為第1個與中國簽署自由貿易協定的拉美國家，智利的成功部分歸功於在中國推廣「國家品牌」，成功地將智利葡萄、櫻桃和藍莓作為奢侈品在中國銷售。

2009年秘魯和中國簽署自由貿易協定，中國成為秘魯的主要貿易夥伴，2010年至2023年間，秘魯對中國出口翻了2倍，2023年出口額超過250億美元，在拉美國家對中國出口最多的國家中排名第3，貿易順差超過130億美元。

秘魯向中國出口的主要產品是礦產和動物飼料。雖然秘魯向中國出售多種礦產，包括鐵、鋅和貴金屬，但大部分是銅，佔2019年總量的60%以上。

智利 秘魯 美國

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