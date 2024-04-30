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台積電ADR連續三日上漲 跟隨費半漲勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一小漲0.1%，收在138.50美元，較台北交易溢價13.5%。費城半導體指數上漲0.6%，已連續六日上漲。

美國股市周一收漲，特斯拉（Tesla）和蘋果（Apple）領漲，儘管投資人預料聯準會（Fed）會在更長時間內按兵不動，但看好紮實的企業財報季繼續支撐美股漲勢。

標普500指數站上5,100點，收盤上漲16.21點，漲幅0.3%，收在5,116.17點；道瓊工業指數上漲146.43點，漲幅0.4%，至38,386.09點；那斯達克綜合指數上漲55.18點，漲幅0.4%，收在15,983.08點。

台灣加權股價指數周一大漲375.01點，收在20,495.52點。台積電漲1.7%，收在795元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 168.24 +2.28 147.00 14.45

中華電 CHT 124.49 +0.90 124.50 +0.00

台積電 TSM 902.27 +0.14 795.00 13.49

聯電 UMC 50.75 0.00 50.40 0.69

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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