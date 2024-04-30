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歐舒丹可能要下市了 董事長提出18億美元私有化交易案

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
歐舒丹周一發出公告，董事長蓋格提出以每股港幣34元收購尚未持有的歐舒丹股份，使其私有化。彭博資訊
歐舒丹周一發出公告，董事長蓋格提出以每股港幣34元收購尚未持有的歐舒丹股份，使其私有化。彭博資訊

歐舒丹的億萬富豪老闆蓋格（Reinold Geiger）希望將這家護膚保養品公司私有化，讓歐舒丹下市，終結該公司在香港證交所14年來的上市狀態。路透報導說，這樁交易價值最高達港幣139.1億元（17.8億美元）。

歐舒丹周一發出公告，蓋格提出以每股港幣34元收購尚未持有的歐舒丹股份。根據路透報導，這樣的收購價格比歐舒丹在2月5日最後收盤價每股港幣26元溢價30.8%。截至3月底，歐舒丹集團持有該化妝品公司72.39%的股份。

彭博資訊報導，這樁交易使整個歐舒丹依據股票計算的估值達60億歐元（64億美元），而且已經獲得了幾位股東的支持。

歐舒丹從4月9日起在香港停牌以等待與收購相關的公告。該股停牌前一天收於29.50港元，市值約為56億美元。該公司股票將於4月30日復牌。

蓋格大約30年前入股歐舒丹，目前是該公司董事長。他將透過黑石集團（Blackstone）策略性機會基金與高盛集團資產管理部門為這樁收購交易取得融資。法國農業信貸銀行旗下投銀部門將提供外債融資。

歐舒丹是1976年由法國商人博桑所創立，一開始是製造普羅旺斯鄉間的薰衣草等植物精油並販售給當地市場。蓋格在1994年成為少數股東，曾表示公司表現不佳，促使他起而捍衛自身投資。

歐舒丹2010年在香港上市，目前在90個國家擁有8個品牌和約3,000家門市，成長最快的地區是美洲。

蓋格透過一家公司持有歐舒丹超過70%股份。股東ACATIS Investment和Global Alpha Capital Management對要約給予不可撤回承諾。還有其他幾位股東也同意參與。必須得到至少90%持有無利害關係股份的股東同意才能讓私有化要約得以進行。

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