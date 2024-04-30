美股在特斯拉和蘋果帶動下收高 投資人看好財報季

美國股市周一收漲，特斯拉（Tesla）和蘋果（Apple）領漲，儘管投資人預料聯準會（Fed）會在更長時間內按兵不動，但看好紮實的企業財報季繼續支撐美股漲勢。

標普500指數站上5,100點，收盤上漲16.21點，漲幅0.3%，收在5,116.17點；道瓊工業指數上漲146.43點，漲幅0.4%，至38,386.09點；那斯達克綜合指數上漲55.18點，或0.35%，收在15,983.08點。

費城半導體指數上漲0.6%，輝達（Nvidia）和台積電ADR繼續保持漲勢。

特斯拉股價大漲15%以上，創下逾三年來最大漲幅。彭博報告該公司輔助駕駛系統進入中國市場的兩道關鍵障礙已被排除。在電動車銷售增長前景黯淡的情況下，特斯拉今年來仍下跌22%。

蘋果上漲2.5%，有報導說該公司與OpenAI就使用後者的人工智慧（AI）生成技術重新展開協商。伯恩斯坦將蘋果股票上調至「加碼」。

E*Trade的Chris Larkin說：「上周投資人對大型科技股的熱情蓋過對通膨揮之不去的疑慮，本周我們要看看亞馬遜和蘋果是不是能保持這股動能，同時投資人也得試探下最近就業數據的溫度並看看Fed會如何談降息和通膨。」

彭博行業研究匯總的數據顯示，第1季企業獲利料成長4.7%，優於財報季開始前預估的3.8%。

瑞銀認為，人工智慧（AI）概念股今年推動了市場上漲，圍繞人工智能的助力依然強勁，可能會繼續支持股市。

瑞銀財富管理美洲投資長Solita Marcelli說：「我們仍然看好整個科技業，因為AI有更大的增值空間並且價位合理，。這些發展應該會支撐美國股市」。

微軟、Alphabet和Meta Platforms的資本支出今年「看來可能達到」1,400億美元，比先前預期高出160億美元，「強勁的AI投資應該會支撐整體股市」。

Fed的政策會議將在周三結束，屆時投資人可能會得到是否會在年底前降息的線索。美國4月就業報告將於周五公布，提供美國經濟在第1季繼續擴張的最新情況。

美國10年期公債殖利率周一降至4.612%，但仍較2024年初高了0.752個百分點。

Fulton Financial在政府支持的交易中收購地區性銀行Republic First後，股價上漲7.6%。媒體集團Paramount Global收漲2.9%，這家正在進行出售談判的CBS母公司宣布，執行長Bob Bakish將卸任。

谷歌母公司Alphabet上周五因優於預期的業績股價彈升，周一回落3.3%。Instagram母公司Meta Platforms下跌2.4%。這兩檔股票拖累通信服務類股在標普500指數中領跌。

Domino's Pizza上漲5.6%，此前該公司公布的第1季同店銷售超出預期。