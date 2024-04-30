特斯拉自駕登陸 邁步

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克28日突然訪問中國大陸，此行顯然發揮立竿見影的效果，為其全自動輔助駕駛（FSD）系統進入中國大陸市場邁出重要一步。

彭博資訊引述知情人士報導，特斯拉已與百度達成地圖和導航功能方面的合作協議，以及在資安和隱私問題上通過陸方要求，掃除了FSD進入大陸這個全球最大車市的兩大阻礙。受此消息激勵，特斯拉29日早盤一度股價大漲逾13%。

隨著特斯拉將於大陸各地陸續解除禁行，外界看好有助於市場銷售回溫，並帶動包括華孚（6235）、貿聯-KY、乙盛-KY、東陽、英利、麗清等台廠供應鏈，業績都可望吃補。

在大陸販售智慧車款的外國企業，被要求受國家核准、約20家的地圖與導航系統本地供應商中，擇一採用。特斯拉也通過中國大陸汽車數據安全的四項檢測要求，且是唯一一家符合合規要求的外資企業。這四項要求，包括就車外人臉等訊息匿名化處理、預設不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人資訊時需明顯告知。

馬斯克28日下午抵達北京，與中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌見面，也與大陸總理李強會面。馬斯克此行爭取FSD獲得批准，力圖避免特斯拉的業績繼續下滑。駕駛在使用FSD時仍需注意路況，並不代表可以全自動駕駛，FSD在美國買斷的價格為8,000美元，或每月訂閱價99美元。

馬斯克最新的大陸行正值特斯拉的動盪時期，電動車銷售放緩促使其削減成本並在全球裁員超過10%。他原定4月21至22日訪問印度，但最終因「特斯拉的艱鉅任務」而取消行程 。

Wedbush證券分析師艾夫斯接受彭博電視訪問時表示，馬斯克突訪中國大陸是「轉捩點」，「FSD可望在中國大陸解禁，我認為這為他們在當地實現FSD和自動駕駛，提供一次黃金契機」。

但特斯拉在中國大陸仍面臨艱鉅挑戰，據彭博計算中國乘聯會的數據，特斯拉去年第1季的大陸市占率尚有10.5%，到年底時僅剩約6.7%。（記者賴錦宏、蕭君暉、劉芳妙、陳昱翔、邱馨儀）