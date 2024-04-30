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SK創新減緩投資電池
在全球電動車需求降溫之際，SK創新（SK innovation）旗下電池部門SK On上季虧損擴大。SK創新29日宣布，將減緩投資電池業務，並調整海外啟用新廠的時點。
韓國時報報導，SK創新第1季（上季）整體營收年減1.5%至18.9兆韓元，營業利益則大增67%至6,247億韓元，優於預期，主因全球油價上漲後煉油毛利增加。
但該公司旗下電池部門SK On上季出現3,315億韓元（2.41億美元）營業損失，較前一季虧損186億韓元擴大；營收也驟降49%至1.68兆韓元。根據SNE研究公司4月中旬公布的最新統計，若以銷售額統計，SK On去年排名全球第五。
SK創新宣布將減緩投資電池業務，等於跟進LG新能源（LGES）和電池材料業者Posco Future M的腳步，這兩家公司此前因全球電動車需求降溫，做出相同的決策。SK On也已將匈牙利第三座工廠的啟用時間，由今年第1季延後至第2季，並調降公司整體產能預測。
SK創新財務長金振元（音譯）在法說會上表示，將彈性調整在歐洲和中國大陸增建工廠的時間點，並預期電池部門獲利將改善。SK創新對該部門在今年下半年達成首次單季營業利益轉正的目標，仍表樂觀。
上個月標普將SK創新信用評等由BBB-調降至BB+級，但因子公司在國內市場成功籌資，公司表示評等遭調降影響不大。
SK On財務長金京勳（音譯）說，「預期今年稍晚時，新款電動車的推出和美國銷售成長，將有助提升高階製造生產的信評，進而改善市況」。
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