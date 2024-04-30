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微軟CEO訪印尼 會見總統

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

微軟執行長納德拉預訂30日會見印尼總統佐科威，在東南亞開啟科技投資風潮之際，成為最新一位造訪該地區的美國大企業領導人。

彭博資訊報導，印尼通訊與訊息部長布迪29日證實，納德拉和佐科威將在30日會面。他並表示，印尼需要發展自己的科技業，這場會面對該國而言將是好事。

微軟正指望利用生成式人工智慧（AI）等新科技，來擴大產品和服務內容。東南亞等成本較低地區將可提供該公司發展這些所需的人力和人才庫。

全球科技大廠都正將東南亞視為成長市場和擴大營運的潛力據點，尤其在美中緊張依舊高漲之際。蘋果執行長本月稍早也造訪印尼，並透露在當地生產部分產品的可能性。

印尼投資部29日數據顯示，印尼第1季的外國直接投資（FDI）年增15.5%至204.4兆印尼盾（125.9億美元），增幅遠高於前一季的5.3%。最大受益者包括基本金屬、採礦、運輸、倉儲和電信業。新加坡、香港和中國大陸為FDI的最主要來源。

在結束印尼訪問後，納德拉也預計前往泰國和馬來西亞，參加自家公司的AI科技活動。

印尼 東南亞 馬來西亞

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