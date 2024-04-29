特斯拉排除登陸障礙 美股盤前飆漲10%

馬斯克28日突訪中國大陸，顯然發揮立竿見影的成果，為特斯拉（Tesla）排除輔助駕駛系統進入中國大陸市場的兩道關鍵障礙。特斯拉股價29日盤前一度大漲10%。

彭博資訊等外媒引述知情人士報導，特斯拉將在地圖和導航功能方面和百度加強合作，讓全自動輔助駕駛（FSD）功能得以引進中國大陸。此外，特斯拉也通過大陸汽車數據安全檢測，有助於緩和對資安和隱私方面的疑慮。

馬斯克這趟中國行正值該公司的動盪時期，電動車銷售放緩，促使其削減成本並在全球裁員超過10%。他原定4月21至22日訪問印度，但最終因「特斯拉艱鉅的義務」而取消該行程 。

Wedbush證券分析師 Dane Ives接受彭博電視訪問時表示，馬斯克突訪中國大陸是一個「轉捩點」，「FSD可望在中國解禁，我認為這為他們在中國實現FSD和自動駕駛，提供一次黃金契機。」