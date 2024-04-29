加台共同分享能源轉型 力拼2050淨零

經濟部能源署領軍「台加氫能訪問團」訪問加拿大卑詩省氫能公司，並與產官學界代表共同在一場以能源轉型、淨零目標為主的經貿論壇上分享台加合作、共同邁向2050淨零目標的可行性。

卑詩省在燃料電池創新和氫技術領域被公認為世界領導者，並於2021年公布氫能戰略，是加拿大第一個宣佈氫能戰略的省份。

「台加氫能訪問團」25日訪問卑詩省Powertech Labs和Htec公司，兩家公司均為氫能技術卓越的企業。

Powertech是卑詩省水電局（BC Hydro）獨資控股子公司，以測試和認證儲氫解決方案而聞名；Htec則以發展氫能汽車為導向，致力於零排放的運輸模式。

能源署長游振偉對卑詩省政府在氫經濟上的大力投資和該省的氫能行業快速擴張印象深刻，他相信正致力於氫能發展的台灣可以從中汲取許多經驗。

Powertech Labs和Htec兩家公司則稱：「很樂意與台灣合作，因為彼此有相同價值觀，是可信賴的夥伴。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣對中央社表示，越來越多加拿大廠商體認到台灣是印太市場中可依靠與信任的合作對象，特別是去年台加兩國簽署「投資促進暨保障協議」（FIPA）後，激起更多廠商前進台灣的意願。「清淨能源是加拿大的強項，台灣正推動能源轉型，台加能源合作有很大潛力。」

此外，大溫哥華商會（Great Vancouver Board ofTrade）與駐溫哥華辦事處26日共同舉辦「建立橋樑：探索加台雙邊貿易商機」（Bridging Economies:Exploring Canadian-Taiwanese Trade Ventures）論壇，吸引逾百位產官學界參與。

卑詩貿易省務廳長貝振國（Jagrup Brar）在論壇上提到卑詩省的氫能源和創新科技正蓬勃發展，台灣是卑詩省重要的出口市場，去年特地在台灣設立貿易投資辦公室，進一步為產業界提供服務平台。

游振偉與中華經濟研究院資深副執行長顏慧欣在論壇中擔任專題講者，說明台灣在淨零轉型上的策略和行動力。

加拿大鋰電池回收再製公司RecycLiCo近期斥資新台幣2400萬元與台灣新能化工合資建廠，RecycLi財務長阿里（Shaheem Ali）在論壇上表示，有些外商擔憂台海緊張局勢而對赴台投資裹足不前，他說不需杞人憂天。

他鼓勵廠商前進台灣，他說：「只要親身踏足台灣，就能放心，會理解那種顧慮真的很多餘。台灣人口密度高、市場潛力大，而且研發能力強，人民也非常友善，對加商來說是非常好的發展機會。」