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日本擬加嚴半導體管制 北京警告將嚴重影響經貿

中央社／ 上海29日電

日本政府26日宣布擬對半導體等領域相關物項實施出口管制，中國商務部今天回應，相關措施將嚴重影響中日企業間的正常貿易往來，中方將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

中國商務部今天以新聞發言人名義，在官網發布「答記者問」，表示注意到日本政府宣布擬對半導體等領域相關物項實施出口管制，中方對此表示嚴重關切。

他表示，半導體是高度全球化的產業，經過數十年發展，已形成「你中有我、我中有你」的產業格局，「這是市場規律和企業選擇共同作用的結果」。

他不點名地表示，一段時間以來，個別國家頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，人為割裂全球半導體市場，嚴重背離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定。

這名發言人說，日方擬議的有關措施，將嚴重影響中日企業間的正常貿易往來，損人不利己，也損害全球供應鏈的穩定。中方敦促日方從雙邊經貿關係大局出發，及時糾正錯誤做法，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定，中方將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

外媒報導，日本計劃擴大對4項半導體或量子運算相關科技的出口管制，這是全球控制戰略技術流動的最新舉措。日本經濟產業省26日表示，此舉目的是進一步監管具軍事用途的零組件出口，並與全球其他採取類似行動的國家保持步調一致。

日方這項調整將先徵詢公眾意見到5月25日為止，相關措施最快將在7月生效。

半導體 日本經濟 格局

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