三星蔡司合攻先進晶片

三星電子會長李在鎔上周造訪德國光學巨擘蔡司總部，雙方同意加強晶片製造的合作，以提高晶片良率和效能。

韓國前鋒報報導，三星電子28日說，李在鎔26日與蔡司執行長蘭普瑞特（Karl Lamprecht）和蔡司半導體製造技術公司（Zeiss SMT）執行長培赫（Andreas Pecher），商討長期合作事宜。蔡司重申，將於2026年前投資48億韓元（350萬美元）在南韓設立研發中心。

蔡司具備獨特的微影和光罩系統技術，可用於先進晶片的製造設備，並擁有超過2,000個與極紫外光（EUV）微影設備相關的關鍵技術專利。三星表示，與蔡司合作將有助改善下一代晶片的效能，優化製程並提高良率。

鑒於全球對先進晶片需求日益增加，三星正在擴張代工廠和邏輯晶片業務。三星表示，李在鎔這次出訪歐洲，預計也將與法國和義大利的產業人士會面，並視察三星在歐洲的營運。

人工智慧（AI）熱潮方興未艾，李在鎔如今積極加強與全球IT巨頭的晶片合作。他去年5月與輝達執行長黃仁勳見面討論在先進AI晶片合作，接著在12月和今年2月分別與ASML執行長溫尼克和Meta執行長祖克柏會面。