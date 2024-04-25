蘋果失去中國市場銷售王地位 首季出貨跌6.6%
研調機構IDC今天發布的初步數據顯示，競爭加劇下，蘋果（Apple）失去中國最大智慧型手機銷售商地位，2024年第一季的手機出貨量比去年同期下滑了6.6%。
路透社報導，IDC表示，榮耀和華為兩家公司並列第一，榮耀的市占率升至17.1%，華為市占率也攀至17%，而iPhone製造商蘋果的市占率則降至15.6%。
當兩個或更多廠商的收入或出貨量差異為0.1%或更少時，IDC會因統計上差異不夠顯著而宣布平手。
IDC中國高級分析師郭天翔（Arthur Guo）表示：「蘋果本季降價促銷手段，未能緩解安卓（Android）廠商之間競爭加劇的影響。」
IDC的數據顯示，中國智慧型手機整體出貨量成長6.5%，達到6930萬支。
本週稍早，研調機構Counterpoint數據顯示，蘋果iPhone今年首季在中國的出貨量下降了19%，為2020年以來最差表現。
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