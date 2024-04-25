快訊

國家警報響了！大雷雨狂轟「5縣市」 恐一路濕到這時

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

蘋果失去中國市場銷售王地位 首季出貨跌6.6%

中央社／ 北京25日綜合外電報導

研調機構IDC今天發布的初步數據顯示，競爭加劇下，蘋果（Apple）失去中國最大智慧型手機銷售商地位，2024年第一季的手機出貨量比去年同期下滑了6.6%。

路透社報導，IDC表示，榮耀和華為兩家公司並列第一，榮耀的市占率升至17.1%，華為市占率也攀至17%，而iPhone製造商蘋果的市占率則降至15.6%。

當兩個或更多廠商的收入或出貨量差異為0.1%或更少時，IDC會因統計上差異不夠顯著而宣布平手。

IDC中國高級分析師郭天翔（Arthur Guo）表示：「蘋果本季降價促銷手段，未能緩解安卓（Android）廠商之間競爭加劇的影響。」

IDC的數據顯示，中國智慧型手機整體出貨量成長6.5%，達到6930萬支。

本週稍早，研調機構Counterpoint數據顯示，蘋果iPhone今年首季在中國的出貨量下降了19%，為2020年以來最差表現。

市占率

延伸閱讀

提神只能喝咖啡？營養師曝「3食物」效果更持久還紓壓

蘋果自研 AI 處理器 台鏈助攻…預計明年下半年量產

史上最貴iPad 5月7日亮相

華為智駕商用元年跨步走 發布「乾崑」新品牌

相關新聞

IDC：iPhone上季中國市場出貨量減6.6% 銷售冠軍換人做

國際數據資訊公司（IDC）今（25）日發布的初期資料顯示，蘋果iPhone在2024年第1季失去中國大陸最暢銷智慧手機的...

禽流感再現 美歐日蛋價漲

2023年大部分時間都趨於平緩的蛋價，最近因為美國、日本和其他國家的養殖設施遭遇新一輪禽流感的威脅，又再次大漲。影響雞蛋...

礦業重磅併購案 必和必拓出價350億美元想買英美資源集團

全球最大礦商必和必拓（BHP）正尋求以大約350億美元，收購長期競爭對手英美資源集團（Anglo American），以...

車用晶片需求放緩 義法半導體下修全年財測

義法半導體（STMicroelectronics）公布上季營收低於市場預測，主要受汽車產業晶片需求下滑拖累。該公司同日調...

拜登政府斥資110億美元投入晶片領域研發 保持戰鬥力

拜登政府要重振美國晶片產業的行動，迄今施力點都著墨於發放數十億美元補助金給在美國境內設立晶圓廠的業者，但其實政府也在推動...

Meta財測提醒投資人AI不能馬上賺錢 連累科技股跌一片

臉書母公司Meta在美股周三（24日）盤後公布財報，投資人完全忽視上季相當不錯的財務表現，放大檢視執行長祖克柏又要砸大錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。