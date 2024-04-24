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跌落神壇？ 「女股神」伍德的方舟基金正在快速下沉

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
女股神伍德（見圖）的投資人正在跳船，今年已從她管理的方舟（ARK）主動型基金淨撤資22億美元，超過2023年全年的流出金額。路透
女股神伍德（見圖）的投資人正在跳船，今年已從她管理的方舟（ARK）主動型基金淨撤資22億美元，超過2023年全年的流出金額。路透

有「女股神」稱號的方舟投資管理（ARK）執行長伍德（Cathie Wood），正面臨投資人跳船的困境，投資人今年來已從她管理的方舟（ARK）主動管理式指數型基金（ETF）淨撤資22億美元，超過去年全年的流出總額。

在新冠疫情期間，這位女股神因大膽押注特斯拉、Zoom和Roku等科技股，在社群媒體造成轟動，促使投資人紛紛投資她的基金大賺一筆。但在聯準會（Fed）升息後，這檔基金的命運逆轉，但投資人仍大致力挺，如今在經歷多年的慘痛損失後，其中許多人已經受夠了。

方舟投資旗下六檔基金今年來已遭投資人淨撤資22億美元，總資產在不到四個月內減少30%至111億美元。相較下，2021年初方舟投資的總資產達到590億美元高峰，為全球最大的主動型ETF管理公司。

數據供應商VettaFi研究主管Todd Rosenbluth表示：「忠誠的股東已感到沮喪。」「就ARK投資成長和顛覆性科技的風格而言，今年應該表現更好，（投資）卻集中在表現不佳的公司。」

市場對Fed最終將轉向降息的希望、以及對生成式人工智慧（AI）的熱情，拉抬標普500指數今年來上漲6.3%，方舟投資旗艦的方舟創新基金股價同期卻下跌16%，主因為伍德旗下基金的投資高度集中在少數股票，例如方舟創新基金有半數投資集中在七檔股票，占比最高的特斯拉股價今年來下跌40%以上。伍德則持續低接，本月稍早更重申她看好特斯拉未來五年能站上2,000美元的目標價。

其他占比較高的股票也表現不佳，例如Roku今年來重挫33%，Unity軟體公司慘跌 44%，均拖累該基金走低。

投資人 指數 特斯拉

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