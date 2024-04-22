日本軟銀將投資逾300億 盼打造世界級生成式AI

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，日本電信巨擘軟銀公司（SoftBank）2025年底前將投資1500億日圓（約新台幣320億元）提升運算能力，盼打造世界級的生成式人工智慧（AI）。

這項投資計畫完成後，軟銀的運算能力有望成為日本首屈一指。軟銀也在嘗試開發具世界級性能的日語生成式AI。

軟銀計劃向美國晶片巨擘輝達（Nvidia）採購開發用的繪圖處理器（GPU），且這些GPU不僅會用於軟銀的開發，也會被出租給其他企業。

軟銀2023年已投資200億日圓建置運算相關基礎設施，2024年和2025年將另外投入1500億日圓。報導指出，軟銀投資運算基礎設施為日本企業中規模最大。

該公司正著力於作為生成式AI基礎的大型語言模型（Large Language Models, LLM），預計在2024年度完成開發具3900億個參數的模型，並計劃在2025年初開始開發具1兆個參數的高性能模型。

而1兆個參數的模型是具世界級性能的指標，像是美國人工智慧公司OpenAI推出的大型語言模型GPT-4，在美國的司法考試中表現良好，據稱其參數數量達1兆規模。

生成式AI已經漸漸開始被運用在各行各業的服務與產品中。根據德國線上統計數據平台Statista發布的最新預測，日本的生成式AI市場規模到2030年預計攀升至130億美元，比2013年擴大17倍。

目前，美國科技公司如OpenAI等在性能與投資均居於領先地位。儘管日本企業像是日本電信電話公司（NTT）與日本電氣（NEC）已經涉足生成式AI的市場，不過他們的參數數量僅有數十億至數百億個。