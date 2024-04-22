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【專家之眼】美歐國家左右為難

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
繼美國對大陸電動車、鋰電池與太陽能板（新三樣）等產品展開市場傾銷調查之際，歐盟也隨即跟進。（歐新社）
繼美國對大陸電動車、鋰電池與太陽能板（新三樣）等產品展開市場傾銷調查之際，歐盟也隨即跟進。（歐新社）

美國對大陸電動車、鋰電池與太陽能板（新三樣）等產品展開市場傾銷調查之際，歐盟也隨即跟進，在中國的歐盟商會甚至語出驚人稱，火車即將對撞，中歐即將爆發貿易大戰！

在美國財政部長葉倫訪中之後，日前德國總理蕭茲才結束北京的行程，兩人都充分表達了對於對中國產品日益大量銷售美歐市場的擔憂，而中方並未相應改善美歐產品的市場准入，並認定中國政府的補貼政策不公，同時展開多項調查。同時蕭茲總理還期盼中方能運用其影響力，來勸說伊朗與俄羅斯，以便在中東與俄烏戰爭方面，減輕歐洲國家的相關負擔，可見美歐之間在這些問題上利益一致，而美國國務卿也將於4月25日到訪，這就必定會談到台海問題。

此外，近來美國積極拉攏日本與菲律賓等國，建立反中統一戰線，激化了南海地區的爭議。但另一方面，美方研判烏克蘭在抗俄戰爭中已居下風，若美歐國家的外援不及，烏克蘭極可能在今年內戰敗。

雖然川普最近又改口稱，烏克蘭對美國十分重要，但其日前曾言，若勝選將在一天內結束俄烏戰爭，如此顛三倒四的立場，確實讓歐洲國家無所適從。可見就是因為美國立場的搖擺，致使北京在亂世中促和的角色凸顯。尤其是歐洲國家，目前還硬著頭皮支持烏克蘭，以捍衛其國家安全與民主理念。

再加上，當前中東情勢更是一波未平一波又起。在4月14日伊朗對以色列進行攻擊之後，4月19日以國也對伊朗進行還擊。雖然雙方都相對克制，也都未造成對方的重大傷亡，但也可以看出美中之間立場的差異。至今中方並未抨擊伊朗與哈瑪斯，還對伊朗的行動與處境表示同情與理解。

為反制伊朗，美國還將加強制裁，除原本金融與外貿等各方面之外，伊朗的石油輸出已列入美方考量。但這又是一把兩面刃，由於伊朗絕大部分的石油是輸往中國，這不但將開罪北京，更會因中方被迫在國際市場購油而炒高國際油價，這對西方國家而言，就如迴力鏢反彈，終將自傷。

由此可見，當前西方國家自己陷入困境而難以解脫，還要不同層次地求援於中國。又因大陸產品價廉物美，還想以關稅加以抵制，又擔心北京不悅，美歐國家政治人物才會相繼訪中尋求解方，確實左右為難。而北京要出面調解歐美的危機，只有美國在台灣問題上有大幅放鬆，否則難以達成共識，我方自然必須關注。

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