黑色星期五 日韓港股也重摔

受到中東緊張情勢升溫的影響，亞洲股市十九日多數走低，日股跌百分之二點六六、韓股跌百分之一點六三、港股跌百分之○點九九，台股更是重挫百分之三點八，在亞股中敬陪末座，台股單日市值蒸發二點四六兆元，則創史上第一大，成交爆大量七○四七億元，為台股史上第三大量，周五成為台股的黑色星期五。不過，在亞股一片慘跌中，僅有印度和馬來西亞股市逆勢上揚，顯示今年來經濟復甦且前景樂觀。

亞股一片走跌，不僅讓外資拚命脫手台股，也大舉匯出，新台幣對美元匯率一路向下貶，終場以卅二點五一二兌一美元作收，再創八年來新低，貶值一點三六角，即期外匯市場交易量則爆出卅四點○六億美元巨量。

股匯再度上演雙殺，匯銀人士指出，台股利空罩頂一路重挫，台幣跟著大貶，外資美元買盤高掛，出口商惜售美元，畢竟美元就是強，利率又好，沒有不抱美元的理由，台幣賣壓沉重，由於亞幣全面走貶，央行實在沒什麼出手的理由，台幣終場貶幅為百分之○點四二，在主要亞幣中，貶幅僅次於韓元。

央行統計主要貨幣對美元升貶情形，美元指數上漲百分之○點二四，歐元貶值百分之○點二三，亞幣中，以韓元匯價貶值百分之○點六七最多，第二名就是新台幣，貶幅百分之○點四二，越南盾貶值百分之○點一九，星幣貶值百分之○點一七、日圓貶值百分之○點○八、人民幣貶值百分之○點○二。

匯銀指出，美國經濟數據強勁，通膨黏著性極強，降息時間一延再延，連幅度預測都遭壓縮，因此美元強勢不止，連美債利率也彈升，美元再獲多頭引擎，「美元就是強」，任何亞幣都相對弱勢。