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整理包／伊朗傳遭以色列攻擊 投資人有多恐慌？盤點全球市場動盪

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在以色列飛彈襲擊伊朗的未證實報導傳出後，資金紛紛出逃風險資產。亞股和美股期指均下跌，布蘭特原油期貨價升破每桶90美元。示意圖。美聯社
在以色列飛彈襲擊伊朗的未證實報導傳出後，資金紛紛出逃風險資產。亞股和美股期指均下跌，布蘭特原油期貨價升破每桶90美元。示意圖。美聯社

在以色列飛彈襲擊伊朗的未證實報導傳出後，資金紛紛出逃風險資產。亞股幾乎全面下跌，台灣加權指數和日經225指數跌幅超過3%；美股期指大跌；油價在亞洲早盤交易中飆升超過3%，全球基準布蘭特原油期貨價升破每桶90美元。

市場緊張

半官方的Fars通訊社引述當地消息人士報導，周五稍早，伊朗中部城市Isfahan聽到爆炸聲。爆炸地點離伊朗空軍基地和Isfahan機場很近。原因尚不清楚。

根據伊朗媒體，伊朗4月13日襲擊以色列時，Isfahan是無人機和飛彈的多個發射場地之一。德黑蘭過去經常指責以色列對其核設施和軍事設施進行襲擊和破壞活動，其中包括在Isfahan，這是該國一些關鍵核濃縮和飛彈設施的所在地。

另有媒體報導，敘利亞和伊拉克境內也發生爆炸。與伊朗結盟的黎巴嫩泛阿拉伯主義衛星新聞電視頻道Al Mayadeen在X平台發文聲稱，根據其駐巴格達記者消息，伊拉克南部Babil省Imam區傳出爆炸聲，爆炸原因不明。

市場對中東衝突的擔憂加劇，交易員一直在等待以色列對上周末伊朗襲擊事件的回應，雙方言辭交鋒不斷升級，伊朗警告不要攻擊其核設施。

RBC Capital Markets LLC分析師Helima Croft等人撰寫報告表示，「鑒於以色列預計將對伊朗的空襲進行直接報復，我們仍然強調戰爭升級的風險將會加大，石油供應可能受衝擊。」

市場表現

1、亞股主要指數均下挫：以台灣加權指數重挫3.74%的跌幅最深，日經225指數下跌3.31%，南韓KOSPI和KOSDAQ指數分別下跌2.87%和3.48%，香港恆生和滬深300指數分別挫低1.8%和0.48%，富時海峽時報指數也跌1.8%。

2、美股期指下跌：道瓊工業指數期貨下跌450點或1.19%。標普500指數期貨下跌70點或1.38%，那斯達克100指數期貨下跌292點或1.66%。

3、布蘭特原油扭轉早盤跌勢，升破每桶90美元，周五早盤上漲3.44到90.11美元。

4、金價一度突破每英兩2,400美元，稍後回落到2,397美元，漲幅0.75%，邁向連續第五周周線收紅。

5、小麥價格上漲幅度是兩個月來最大，扭轉了近期因主要生產國如俄羅斯等增加供應所造成的跌勢，而全球庫存將創八年新低。

6、比特幣重挫超過5.5%到59,961美元，跌破60,000美元大關，因美元全線上漲。以太幣跌幅相近，跌破3,000美元關口，報2,895美元。

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