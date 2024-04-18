蘋果評估在印尼設廠 庫克與總統佐科威會面

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

蘋果公司執行長庫克17日與印尼總統佐科威會面，表示該公司將研議在印尼設立製造廠的可能性。

庫克結束越南行後，16日抵達雅加達，隔天他拜會了佐科威，並且出席在峇里島舉行的「蘋果開發人員學院」（Apple Developer Academy）揭幕典禮。

與佐科威會面後，庫克向記者表示：「我們討論了有關總統希望見到在這個國家製造的想法，而這也是我們將考慮的事。」

蘋果已經在越南進行多數iPad、AirPods與AppleWatch的製造，而且MackBookd的供應商也正在越南進行投資。印度也是蘋果大力投資製造的地方，根據彭博資訊先前的報導，目前蘋果的旗艦產品iPhone，14%在印度製造，是去年的兩倍。

蘋果目前在印尼並無製造廠，但已在當地建立四所蘋果開發人員學院。

印尼有大量善於使用科技產品的人口，這使得印尼成為科技相關投資的重要目標市場。

另據路透報導，印尼通訊部官員表示，微軟執行長納德拉預定月底造訪印尼，將討論可能的投資案；印尼當局也已接洽輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，邀請他來印尼訪問。

印尼 印度 越南

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