台積電明天法說會 資本支出將決定能否再掀一波漲勢
台積電（2330）本月股價已創下歷史新高。彭博引述市場人士分析，以其目前平淡不驚的價位來看，明天法說會公布業績展望時，很有機會再創新高。
不少市場觀察人士認為，台積電不僅第1季業績將優於預期，還可能上修今年營收和資本支出的預測。如此表現也將提供人工智慧（AI）可望保持強勁成長的證據。
台積電是輝達（Nvidia）在內晶片設計商的主要製造商，被視為是AI熱潮的主要受益者。儘管智慧手機等消費產品前景仍不明朗，但業界始終熱中採用更精密的晶片，無疑又是另一利多。
abrdn 投資總監Xin-Yao Ng說：「首要關注的資本支出的預測，因為這往往是他們看到需求的指標。我們仍然認為值得買進台積電，因為股價上漲有基本面的支撐，他們在最先進製程的主導和技術領先地位，讓他們保持絕佳形勢，能長時間以高速率實現複和獲利成長。」
台積電股價已從2022年10月的谷底翻漲一倍，為這檔亞洲市值最大股票市值增加3,300億美元。不過，若按未來一年預測的獲利計算，台積電本益比只有16倍，仍略低於五年來的中位數。相較之下，費城半導體指數成份股本益比超過28倍，達到15年來的高位。
分析師預料，台積電明天公布業績時，毛利率將保持在53％，與上一季相當。
台積電目前規模的全年資本支出為280億至320億美元，並預測營收將至少成長20％。市場預估的資本支出為290億美元。
晨星公司分析師李旭暘(Phelix Lee)說：「台積電被低估了，在先進半導體領域的主導地位有時卻被地緣政治風險所掩蓋。」他認為，台積電在美國亞利桑那廠獲得116億美元的補助和貸款，相關疑慮已局部得到解決。
Saxo Bank股票策略主管Peter Garnry說：「我們預料需求和營收成長將會比目前股價所反映的更久更高，」「台積電日益需要分散風險，將製造基地向台灣以外布局，這當然是個不利因素，因為台積電擴大資本支出需求會降低自由現金流量。然而，這些在台灣以外的新晶片製造基地是滿足高需求所必要的。」
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