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Fed副主席傑佛森：通膨若未放緩 限制性政策將維持更久

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Fed副主席傑佛森16日表示，若經濟數據顯示通膨頑固，維持緊縮政策才是適當的。路透
Fed副主席傑佛森16日表示，若經濟數據顯示通膨頑固，維持緊縮政策才是適當的。路透

美國聯準會Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）說，在現行利率下，通膨料將繼續減緩，但若物價壓力持續，降息不會太快發生。

彭博資訊報導，傑佛森16日在華府Fed研究會議上演說，他表示，雖然使通膨往2%靠攏已大有進展，但Fed的任務「尚未完成」；如果通膨未能如預期放緩，Fed將繼續實施緊縮的貨幣政策。他並未提到今年降息的時點或可能性，但他的說法強化了近期其他官員的論點，認為降息沒有迫切性。

傑佛森表示，「我的基本預測是，通膨會在現行利率下繼續減緩；而在勞動市場的供需面仍在尋求平衡的情況下，就業市場也依舊強勁」。他說，「前景依然不定，且若新數據顯示通膨比我目前預期的頑固，維持緊縮政策才是適當的」。

上月公布資料顯示，Fed官員勉強在今年安排三次降息，近半官員甚至預期兩次或更少。後來的經濟數據也強化了耐心等候適當時機的取向。

傑佛森指出，「過去三個月的通膨數據高於去年下半年的低水準」，且就業成長和零售消費比預期強勁。他也引述聯準會的預測說，Fed偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數，3月預估年增2.7%，高於2月的2.5%。

傑佛森說，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的決策必須參考廣泛的數據，才能了解經濟情勢變動，尤其在不確定性極高的時局之下。

Fed主席鮑爾也將於16日稍晚發表演說。

Fed 聯準會 通膨

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